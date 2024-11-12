Главный тренер сборной Украины анонсировал свой уход из команды

Главный тренер олимпийской сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский заявил, что покинет свой пост после завершения контракта.

Цитирует наставника Спорт 24.

"У меня контракт истекает 31 декабря этого года. Главным тренером сборной я уже не буду и, соответственно, не буду работать с командой. Думаю, пришло время. Есть много как молодых и перспективных, так и опытных тренеров. А я свое отработал.

У меня была договоренность с руководством федерации, когда ее председателем был Кирилл Шевченко: я еще год работаю, а когда соглашение истекает, то все иду. Конечно, были целые. Именно боксеры должны были принести стране золотую медаль. Я с задачей справился.

Работа в должности главного тренера сборной требует много сил, здоровья, должно быть много желания. Это очень серьезная работа. А я уже старший мужчина, мне сложно ездить, летать, работать", – сказал Сосновский.