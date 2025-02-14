Денис Беринчик – Кейшон Дэвис: надежды на очередную сенсацию

В ночь с 14 на 15 февраля по Киеву в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке состоится большой вечер бокса под эгидой Top Rank, главным событием которого станет поединок украинца Дениса Беринчика и американца Кейшона Дэвиса.

Наш земляк впервые будет защищать чемпионский пояс WBO в легком весе, который завоевал раздельным решением судей 18 мая прошлого года в поединке против мексиканца Эмануэля Наваррете.

Встречаются бойцы, разница в возрасте которых составляет одиннадцать лет. Денис получил хороший шанс в конце карьеры стать чемпионом в профессионалах и сполна им воспользовался. Кейшона же выводят на чемпионский уровень в самый разгар его спортивных возможностей.

Промоутеры видят в этом парне значительный потенциал стать звездой легкого дивизиона, где есть немало классных оппонентов, с которыми можно устраивать бои, которые будут привлекать внимание публики.



Денис Беринчик Кейшон Дэвис Возраст 36 25 Рост, см 170 175 Размах рук, см 173 178 Стойка ортодокс ортодокс Профессиональный рекорд 19-0 12-0 Нокауты 9 (47.4%) 8 (66.7%)

Букмекерские прогнозы снова неутешительны для Беринчика

Как и в прошлом поединке против Наваррете, Денис является андердогом у букмекеров. Коэффициенты на его победу находятся на уровне от 4.00 до 4.85. Зато на американца получится поставить за 1.23-1.27. Но вспомним, что против мексиканского нокаутера букмекерские котировки были еще менее комплиментарными в отношении Беринчика.

Кейшон угрожает нокаутировать украинца уже в первом раунде. Букмекеры почему-то не прислушиваются к его браваде и склоняются к тому, что бой продлится полную дистанцию. Коэффициент на то, что поединок продлится установленное количество раундов, составляет 1.44. На чью-либо досрочную победу можно поставить за 2.65.

Top Rank

Наиболее вероятным итогом, по мнению букмекеров, является победа Дэвиса по очкам (решением судей) – 1.80, единогласным решением – 2.25. Для Беринчика соответствующие коэффициенты составляют 7.50 и 9.00. Досрочная победа американца любым способом оценивается в 2.80, украинца – 16.00.

Понятно, что эксперты ждут довольно предсказуемой победы Кейшона, для которого чемпионский титул WBO станет логичным шагом в развитии звездной карьеры. Далее ожидаются мощные поединки со звездными оппонентами, а с Денисом ему повезло, ведь получится без проблем забрать пояс у "пенсионера". Но будет ли все так просто?

Что противопоставит украинец наглому претенденту

Перед поединком с Наваррете Беринчик отмечал, что его преимуществом является длительный и качественный любительский опыт. Как по мне, и в том случае такое утверждение было противоречивым, а теперь в этом сопернику и не упрекнешь. Кейшон, как и Денис, серебряный призер чемпионата мира и Олимпиады.

Наваррете – жесткий нокаутер, но все же он поднимался в легкий вес через три категории, начинал со второй легчайшей. То есть, по природным данным Беринчик имел определенное преимущество, хотя в ринге это не ощущалось, ведь бойцы были одного роста, а у Эмануэля еще и "обезьяний коэффициент" лучше. Теперь Денис выходит против более высокого противника, который изначально, как и он сам, еще в любителях дрался в весе 63-64 кг.

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Подходим к предматчевому анализу боя с Дэвисом через упоминания о Наваррете по одной простой причине: у Беринчика не было больше противников такого уровня. И это тоже большой недостаток. "Броварская" карьера украинца уж слишком затянулась. И вот только в середине четвертого десятка он выходит на топ-уровень, уже задумываясь над заслуженной пенсией.

Что понравилось в прошлогоднем поединке с мексиканцем, то это активное и умное движение нашего боксера. Он реально дезориентировал оппонента, иногда выскакивая буквально из-за спины. Но возраст сказался еще в прошлом году и в завершающих раундах была заметна усталость украинца.

На объявлении судейских оценок он стоял уставший и отчаявшийся. Последняя треть боя была явно не за ним. Откровенное удивление Дениса после объявления его победителем лишь доказывает, что он ожидал другого итога.

Однако ту победу он заслужил именно благодаря скорости, наглости, умению нанести неожиданный панч под любым углом. Кое-где Наваррете выглядел растерянным. Но ведь Дэвис боксер совсем другого плана. Денис заявил, что Кейшон неадекватно оценивает предстоящий поединок из-за того, что еще не встречался с такими бойцами как Беринчик.

Это действительно так, но сомнение вызывает то, что тот самый Беринчик сможет присутствовать в ринге все двенадцать раундов. С прошлого мая он явно не помолодел.

Что-то получается все в минус украинцу. А ведь и в прошлый раз мы не были полны оптимизма. Тогда, в мае, Денис реально удивил. Не тем, что победил. Тот "сплит" мог так же лечь и в сторону мексиканца. Беринчик поразил готовностью работать на высокой интенсивности и скорости, не теряя концентрации на цели и не забывая о защите.

Да, под конец боя он притомился, но ведь выстоял! Нет, не выстоял, а доработал до конца, найдя экстрарезервы. Именно на такую бойцовскую волю украинца и дисциплинированную функциональную подготовку к поединку будем надеяться и в ночь на субботу.

На чем базируется самоуверенность Дэвиса

Непонятно, почему у наглого болтуна, языкастого провокатора и человека, потерявшего пояса из-за курения марихуаны, прозвище "The Businessman". Но все становится на свои места после гонга, открывающего первый раунд поединка. Дэвис не дурачится с оппонентом, пока не почувствует полное доминирование. Он максимально сконцентрирован несколько первых трехминуток, пока пытается "раскусить" противника, найти ключики к обороне того.

Top Rank

Беринчик прав, когда говорит что Кейшон еще не дрался с такими бойцами, как он. Более или менее серьезная оппозиция началась в прошлом году. В начале февраля "Бизнесмен" встретился с пуэрториканцем Хосе Педрасой, который становился серебряным призером чемпионата мира в любителях, а в профи носил чемпионские пояса лет десять назад. Далее, 6 июля Дэвис побеждает мексиканца Мигеля Мадуэно, а 8 ноября – аргентинца Густаво Лемоса.

Эти три боя стоят анализа, ведь они были одновременно и похожими, и очень разными. Педраса шел на американца как носорог, постоянно двигаясь вперед, но выбрасывая очень мало ударов. Кейшон просто воспользовался удобной мишенью и набросал множество точных выстрелов, из-за чего судья был вынужден остановить бой в шестом раунде.

Мексиканец тоже действовал первым номером, но доминировал умнее, пытался зажать Дэвиса, прессинговал и бил. Именно в этом поединке, пусть и без нокаута, "Бизнесмен" показал свое мастерство. Он чрезвычайно удачно отрабатывает по корпусу оппонентов, даже находясь в постоянном движении назад. Более того, все три поединка показали, что ему комфортно ловить противников на контратаках.

Густаво Лемос безосновательно надеялся на свой мощный удар, постоянно выбрасывая правую руку и следуя за ней всем телом. Уже в первом раунде он отхватил несколько мощных контрударов в корпус и голову. Быстрое нокаутирующее завершение осталось делом техники.

В интервью перед боем с Денисом Кейшон постоянно угрожает нокаутом уже на старте поединка. "Не верю, что он выдержит мои удары", – заявляет он о Беринчике.

Но превратится ли украинец в такую же удобную мишень, как предыдущие три оппонента американца? Нет, они ни в коем случае не были мешками, но действовали как довольно прямолинейные агрессоры в так называемом "мексиканском" стиле. И из 12 проведенных профессиональных поединков большинство оппозиции у Кейшона стилистически была именно такой.

Top Rank

Поэтому поверим не наглым угрозам боксера, а более взвешенным словам его тренера. Брайан Макинтайр спрогнозировал, что первые раунды будут сложными для его подопечного. Надо будет понять противника, подстроиться под него и найти собственный ритм. Когда этот ритм освоен, остается только музыка боя, наслаждение от собственного движения.

"А дальше – шах и мат", – убеждает тренер американца. Кстати, в одном из предматчевых интервью Денис тоже сравнил предстоящий поединок с шахматами: победит тот, кто обыграет противника ментально.

Прогноз от Чемпиона: ожидания тревожные, но есть надежда на бойцовский дух украинца

Как и в поединке против Наваррете не будем делать прогнозы по букмекерским коэффициентам. Денис будет андердогом, пусть и в статусе чемпиона. Учитывая обстоятельства, это плюс, хотя надеяться на то, что в лагере американца есть недооценка соперника, не стоит. В ринге он действительно "бизнесмен", который оставляет свои эпатажные заявления и выходки за канатами.

Важно не дать Дэвису шанса прицельно работать по корпусу. У него это очень удачно получается даже с более низкими по росту боксерами. Итак, Беринчик снова должен сделать ставку на активное движение, постоянную работу на ногах. Застаиваться перед Кейшоном нельзя ни в коем случае. И здесь возникает главный вопрос относительно тренировочного лагеря украинца. Уже в течение подготовки произошла смена тренера.

Команда Дениса Беринчика Top Rank и K2 Promotions

Егор Голуб, по словам Дениса, был вынужден вернуться в Киев по семейным обстоятельствам. Ответственность за подготовку чемпиона переложили на Станислава Григорука. Вопросов по квалификации и опытности этого специалиста нет. Но мы понимаем, насколько важен в профи-боксе тандем боец-тренер, особенно если сотрудничество длится годами. Посмотрим, насколько функциональная готовность Беринчика будет на уровне того вызова, который ожидает его в ночь на субботу.

А отработать в высоком темпе, возможно, придется все 12 раундов. Остановиться перед Дэвисом – значит проиграть. Будем надеяться, что Денису хватит топлива на полную дистанцию. Как бы там ни было, эти бои являются настоящим украшением карьеры украинца.

Независимо от субботнего результата Беринчик уже стал еще одним чемпионом в истории украинского профи-бокса. И как откровенный человек, и как патриот наш атлет вызывает большое уважение. Так что просто болеем за него, не пожалев бессонной ночи. Напомним, что посмотреть поединок в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.