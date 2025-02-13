Денис Беринчик – Кейшон Дэвис: все о бое за титул чемпиона мира

Украинский боксер Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет бой с американцем Кейшоном Дэвисом (12-0, 8 КО).

12-раундовый поединок состоится в легкой весовой категории (до 61,2 кг). На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO, которым владеет украинец.

Когда состоится бой

Боксерское шоу состоится на легендарном Мэдисон-сквер-гарден в ночь с 14 на 15 февраля.

Также в андеркарте пройдут бои Ксандера Заяса и Славы Спомера, Вито Мильницкого-младшего и Коннора Койла и другие.

Профиль боксеров

Денис Беринчик (36 лет, Украина). Рекорд: 19 побед, 9 из которых нокаутом и 0 поражений.

Кейшон Дэвис (25 лет, США). Рекорд: 12 побед, 8 досрочных, 0 поражений.

Оба боксера имеют ортодоксальную стойку.

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Статистика

Статистика свидетельствует, что Дэвис имеет преимущество в силе над Беринчиком: 67% нокаутов против 47% у украинца.

Денис Беринчик является гораздо более опытным боксером. Украинский боксер старше американского на 11 лет.

Дэвис выше Беринчика на 5 см. Это также распространяется на 7-сантиментровое преимущество в размахе рук у американца.

Украинец провел на 7 боев больше и дебютировал в 2015 году, на 5 лет и 7 месяцев раньше, чем Дэвис, который провел свой первый профессиональный бой в 2021 году. Уроженец Луганщины провел на 74 раунда больше в профессиональных боях, всего 154 против 80 у Дэвиса.

Денис Беринчик выходит на бой на 6 позиции рейтинга The Ring в легком весе. Кейшон Дэвис сейчас занимает 1 место по версии WBO и 5 место по версии The Ring в весовой категории до 61,2 кг.

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Форма боксеров

Беринчик остается непобежденным на профессиональном ринге, нокаутировав 1 из последних 5 соперников.

В своем последнем поединке он сенсационно победил Эмануэля Наваррете 18 мая 2024-го разделенным решением судей в бою за титул чемпиона мира.

Также украинский боксер дважды за последние 4 года проводил бои в Украине. В декабре 2021 года Беринчик победил Ису Чаниева в Ледовой арене "Терминал", что находится в Броварах. Также в марте того же года Денис досрочно победил Хосе Санчеса в третьем раунде.

Кейшон Дэвис остается непобежденным на профессиональном ринге, нокаутировав 2 из 5 своих последних соперников.

В своем последнем бою он победил Густаво Лемоса 8 ноября 2024 года техническим нокаутом во 2-м раунде. До этого он победил Мигеля Мадуэно 6 июля прошлого года. Перед этим американец провел еще один бой в 2024-м, одолев Хосе Педрасу в феврале.

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Активность

Как вы могли понять, Кейшон Дэвис в последнее время провел гораздо больше боев, чем Денис Беринчик.

Последний раз украинец дрался 8 месяцев и 27 дней назад, а последний выход Кейшона Дэвиса в ринг состоялся 3 месяца и 6 дней назад.

Последние 5 боев Беринчик провел в течение 3 лет, 10 месяцев и 24 дней, что означает, что он дрался примерно каждые 9 месяцев и 12 дней. В этих боях он провел в общей сложности 51 раунд, то есть они длились в среднем 10,2 раунда.

Последние 5 боев Дэвиса состоялись за 1 год, 6 месяцев и 23 дня, то есть он дрался в среднем каждые 3 месяца и 24 дня. В этих боях он провел всего 38 раундов, что означает, что они длились в среднем 7,6 раунда.

Денис Беринчик выходит на ринг в военной форме

Наследство

Украинский боксер проведет свою первую защиту титула, который он завоевал в мае 2024-го. Отметим, что для Беринчика это первый титул чемпиона мира в профи-боксе. Ранее украинец владел поясами EBU European, WBO Oriental и WBO International.

Денис Беринчик известен своими эпатажными выходами во время поединков. Так в активе украинца есть выходы в костюмах гладиатора, заключенного, казака, Халка, персонажа компьютерных игр "Марио" и другие.

Кейшон Дэвис впервые проведет поединок за титул чемпиона мира. Американец также владел несколькими промежуточными поясами: IBF USBA, WBC USA, WBO Inter-Continental.

Оба боксера являются серебряными призерами Олимпийских игр и чемпионата мира. Украинец становился вторым на Олимпиаде в Лондоне-2012 и чемпионате мира по боксу в Баку-2011. Дэвис получал серебро на ОИ-2020 в Токио, которые проходили в 2021-м, а второе место на чемпионате мира он занял в российском Екатеринбурге в 2019 году.

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Комментарии бойцов

Беринчик: "Я чувствую себя прекрасно и готов к бою. Моя подготовка была хорошей. Я тренировался больше месяца, спарринги были хорошие, я готов. Кейшон слишком много бегает. Он будет бежать, а я буду идти вперед. Все говорят о Кейшоне, и мы собираемся снова всех удивить. Будем показывать украинский стиль. Я чемпион, вот о чем мы говорим".

Дэвис: "Пока я не вышел на ринг, вы не узнаете о моих лучших сторонах. Вы не узнаете, насколько я буду силен в предстоящей встрече. Мои тренеры работали над планом и подготовкой. Когда я пришел в профессиональный бокс, то не знал многих вещей. Но мой наставник улучшил мой арсенал. Я нокаутирую украинца уже в первом раунде ".

Где и когда смотреть бой Беринчик – Дэвис?

В Украине поединок Беринчик – Дэвис эксклюзивно будет транслировать медиасервис MEGOGO. Главный бой и весь файткард вечера бокса можно будет посмотреть по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события. Ориентировочное время начала – 03:00 по Киеву. Главное событие вечера начнется примерно в 06:00 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Фаворитом этого противостояния является Кейшон Дэвис. На победу американца можно поставить с коэффициентом 1,25. Выигрыш Беринчика оценивается в 4,00, а на ничью можно сделать ставку с кэфом 1 к 19.

Победа Дэвиса по очкам является наиболее вероятным сценарием боя, по мнению экспертов - 1,90. Победа украинца нокаутом оценивается в 3,10. На победу Беринчика по очкам принимаются ставки с кэфом 5,50, а досрочная победа украинца оценена в 12,00.