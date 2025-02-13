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Беринчик и Дэвис прошли церемонию взвешивания накануне боя

Олександр Булава — 13 февраля 2025, 19:43
Беринчик и Дэвис прошли церемонию взвешивания накануне боя
Берінчик – Девіс
Top Rank

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и американец Кейшон Дэвис (12-0, 8 KO) провели традиционную церемонию взвешивания накануне поединка.

Об этом сообщает Top Rank Boxing.

Оба боксера уложились в лимит весовой категории и показали почти одинаковые показатели.

Результаты взвешивания

  • Денис Беринчик – 60,9 кг
  • Кейшон Дэвис – 60,8 кг

Бой состоится в ночь с 14 на 15 февраля 2025 года на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Ориентировочное время начала - 06:00 по Киеву.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости.

Денис Берінчик Кейшон Девіс Денис Берінчик - Кейшон Девіс

Кейшон Девіс

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