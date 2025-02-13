Беринчик и Дэвис прошли церемонию взвешивания накануне боя
Берінчик – Девіс
Top Rank
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и американец Кейшон Дэвис (12-0, 8 KO) провели традиционную церемонию взвешивания накануне поединка.
Об этом сообщает Top Rank Boxing.
Оба боксера уложились в лимит весовой категории и показали почти одинаковые показатели.
Результаты взвешивания
- Денис Беринчик – 60,9 кг
- Кейшон Дэвис – 60,8 кг
Бой состоится в ночь с 14 на 15 февраля 2025 года на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Ориентировочное время начала - 06:00 по Киеву.
Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости.