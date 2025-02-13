Беринчик и Дэвис прошли церемонию взвешивания накануне боя

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и американец Кейшон Дэвис (12-0, 8 KO) провели традиционную церемонию взвешивания накануне поединка.

Об этом сообщает Top Rank Boxing.

Оба боксера уложились в лимит весовой категории и показали почти одинаковые показатели.

Результаты взвешивания

Денис Беринчик – 60,9 кг

Кейшон Дэвис – 60,8 кг

The champ makes it official ⚖️#BerinchykKeyshawn | FRI 9PM ET | @ESPN pic.twitter.com/oQ0URX1n3m — Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025

Бой состоится в ночь с 14 на 15 февраля 2025 года на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Ориентировочное время начала - 06:00 по Киеву.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости.