С Дюбуа не бывает скучно: после поражения от Усика британец сменил тренера

Андрій Мошкун — 18 августа 2025, 22:35
С Дюбуа не бывает скучно: после поражения от Усика британец сменил тренера
Queensberry/Leigh Dawney

Экс-чемпион мира в хевивейте Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прекратил сотрудничество со своим тренером Доном Чарльзом и теперь будет работать с новым "коучем".

Об этом в сети Х сообщил журналист Деклан Уоррингтон.

"Даниэль Дюбуа и Дон Чарльз – тренер, который привел его к трем лучшим победам, прекратили сотрудничество после поражения от боксера, которого все чаще называют лучшим в истории. Он (Дюбуа -ред.) начал работу с Тони Симсом, который привел Энтони Джошуа к его первому чемпионскому титулу. С Дюбуа никогда не бывает скучно", – отметил Уоррингтон.

Напомним, в июле Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).

Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

Ранее Дюбуа прекратил сотрудничество и с помощником тренера – Кираном Фарреллом.

