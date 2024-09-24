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Чемпион Бокс

Дюбуа готов провести бой-реванш из Джошуа

Станіслав Лисак — 24 сентября, 15:06
Дюбуа готов провести бой-реванш из Джошуа
Getty Images

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) готов провести бой-реванш с бывшим из Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Слова 27-летнего британского боксера передает talkSPORT.

"Да, если это произойдет в будущем, то я хочу на это пойти. Я хочу достичь еще большего в следующий раз. Я также знаю, где мне нужно улучшиться, потому как чемпион и боец я хочу каждый раз доказывать людям, что они неправы", – заявил Дюбуа.

Дюбуа одержал третью победу подряд, впервые защитил чемпионский пояс и теперь может претендовать на поединок с победителем реванша между Александром Усиком и его земляком Тайсоном Фьюри. Это сражение запланировано на 21 декабря.

Для Джошуа это четвёртое поражение в карьере. Ранее он уступал дважды Усику (2021, 2022 годы), а также однажды мексиканцеву Энди Руису (2019 год).

Напомним, что Даниэль Дюбуа после победы над Энтони Джошуа заявил, что хотел бы провести второй бой против Александра Усика.

Первый поединок между британцем и украинцем состоялся 26 августа 2023 и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде. Поединок запомнился скандальным ударом Дюбуа ниже пояса.

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