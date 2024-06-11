В нокдауне от алкоголя: пьяного Фьюри вывели из бара в Англии
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) попал в скандал, связанный с чрезмерным употреблением алкоголя в одном из баров Англии.
Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Британский боксер в состоянии алкогольного опьянения был выведен из заведения в Морками и упал на тротуар.
Напомним, что Усик победил Фьюри в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе. Министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх сообщил, что бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года.