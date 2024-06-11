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В нокдауне от алкоголя: пьяного Фьюри вывели из бара в Англии

Станіслав Лисак — 11 июня, 11:49
В нокдауне от алкоголя: пьяного Фьюри вывели из бара в Англии

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) попал в скандал, связанный с чрезмерным употреблением алкоголя в одном из баров Англии.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Британский боксер в состоянии алкогольного опьянения был выведен из заведения в Морками и упал на тротуар.

Напомним, что Усик победил Фьюри в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе. Министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх сообщил, что бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года.

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