Василий снова молчит: Богачук предъявил Ломаченко за молчание об Украине

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) не понимает, почему Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) ничего не сказал о войне в Украине в своей речи после победы над Джорджем Камбососом (21-3 , 10 КО).

Недовольством позицией Ломаченко (а точнее ее отсутствием) Сергей высказал в комментарии для Sport.ua.

"Ломаченко классно провел бой. Просто сводил Камбососа в школу и показал крутой поединок. В целом, результатом я не удивлен, потому что все так и должно быть.

Мне непонятно только одно – почему Василий снова молчит об Украине? Возможно, не увидел, но вроде бы снова не было сказано ни слова", - сказал Богачук.

После боя Ломаченко традиционно обратился к Богу , а также поблагодарил команду соперника, в которой были "представители российской школы бокса".