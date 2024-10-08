Арум назвал имя бойца, с которым должен встретиться победитель реванша Усик – Фьюри

Основатель и руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что победитель реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри обязан встретиться с Даниэлем Дюбуа.

Его слова передает BoxNation.

"Этот бой имеет большой смысл. Неважно кто победит, Усик или Фьюри. Могу сказать, что если победит Тайсон, то этот поединок будет иметь колоссальный успех в Великобритании. Этим ребятам место на Уэмбли. Это будет огромное событие.

Если победит Усик, учитывая контраверсийность победы украинца в первом бою с Даниэлем, я думаю, что это тоже масштабное событие. Так что победитель должен сразиться с Дюбуа", – сказал Арум.

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, в первом бою украинец победил по очкам. К слову, на днях британец заявил, что после своей победы хочет устроить трилогию . Ранее Фьюри назвал самого сложного соперника за карьеру.