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Чемпион Бокс

Нокаут года: Лео победил Лопеса в поединке за титул IBF

Олександр Булава — 11 августа, 09:46
Нокаут года: Лео победил Лопеса в поединке за титул IBF

Мексиканец Луис Лопес (30-3, 17 KO) уступил американцу Анджело Лео (25-1, 12 КО) и потерял титул чемпиона IBF в полулегком весе.

Чемпион, проводивший четвертую защиту пояса, активно начал бой, он зажимал соперника у угла и пытался измотать его ударами по корпусу. Однако претендент выстоял и перехватил инициативу.

Развязка поединка произошла в 10 раунде, когда американец левым хуком нокаутировал своего оппонента и стал новым чемпионом мира IBF в полулегком весе.

Напомним, в одном из боев андеркарда украинский боксер Арнольд Хегай одержал досрочную победу над колумбийцем Бельмаром Пресиадо.
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