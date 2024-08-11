Нокаут года: Лео победил Лопеса в поединке за титул IBF

Мексиканец Луис Лопес (30-3, 17 KO) уступил американцу Анджело Лео (25-1, 12 КО) и потерял титул чемпиона IBF в полулегком весе.

Чемпион, проводивший четвертую защиту пояса, активно начал бой, он зажимал соперника у угла и пытался измотать его ударами по корпусу. Однако претендент выстоял и перехватил инициативу.

Развязка поединка произошла в 10 раунде, когда американец левым хуком нокаутировал своего оппонента и стал новым чемпионом мира IBF в полулегком весе.

ROAD RAGE 😤



THE HOMETOWN KID PUT VENADO TO SLEEP. pic.twitter.com/kLpIYbQ201 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 11, 2024