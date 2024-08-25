Усик: Не могу ничего говорить о Ломаченко

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) считает Василия Ломаченко своим "невероятно крутым братом" и не готов ничего говорить о его политической позиции.

Об этом он рассказал в интервью NV.

"Василия Анатольевича здесь нет, я при своем невероятно крутом брате ничего не могу говорить. Никак не отношусь. Сегодня я герой, а завтра я не герой. Для своих детей, для своей жены, для своего окружения я герой, и мне этого хватает. Я не обращаю внимания на критику людей, потому что меня может критиковать только тот, кто со мной пройдет тот путь, который я иду, или отец мой небесный за мои грехи. В остальном меня никто не может… Они могут это делать, но это их дело", — сказал Усик.

Александр и Василий являются друзьями. В начале карьеры они оба выступали в команде "Украинские атаманы".

После начала полномасштабного вторжения Ломаченко ни разу не назвал Россию агрессором и страной-террористкой. Недавно чемпион мира в легком весе в очередной раз всколыхнул инфопространство, назвав безбожниками проголосовавших за запрет московской церкви.