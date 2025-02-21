Действующую чемпионку мира Шилдс отстранили из-за положительного теста на марихуану

Американская боксерка Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) находится под следствием после ее победы над Даниэль Перкинс 3 февраля в Мичигане.

Об этом пишет BBC. Детали добавляет издание Detroit free press.

29-летняя спортсменка, которая является чемпионом мира в трех весовых категориях, была отстранена от боев по решению Мичиганской комиссии по безоружным боям (Michigan Unarmed Combat Commission).

Согласно отчету Sky Sports, Шилдс была отстранена и находится под следствием после того, как тест на марихуану получил положительный результат. Ее отстранение произошло менее чем через месяц после того, как она вошла в историю бокса как первая женщина, выигравшая безоговорочный чемпионский титул в тяжелом весе.

Боксерка сдала "образец ротовой жидкости" после боя.

"Поведение госпожи Шилдс как лицензированного профессионального боксера представляет непосредственную угрозу целостности профессионального бокса, общественным интересам, а также благополучию и безопасности профессиональных спортсменов", – сказано в заявлении Мичиганской комиссии.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило использование марихуаны во время соревнований. Американская спринтерка Ша'Карри Ричардсон пропустила Олимпийские игры в Токио в 2021 году после того, как получила месячную дисквалификацию после положительного теста на марихуану.

Напомним, 3 февраля Кларесса победила землячку Даниэль Перкинс (5-0, 2 KO) и записала свое имя в историю бокса. Шилдс впервые в истории бокса в эпоху четырех поясов стала абсолютной чемпионкой мира в трех весовых категориях: первом среднем (2021 год), среднем (2022 год) и супертяжелом весе (2025).

Отметим, что Шилдс выиграл золото на Олимпийских играх в возрасте 17 лет. Через 4 года, на Играх в Рио, она снова стала победительницей в весовой категории до 75 кг.