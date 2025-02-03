Лучшая в истории: Шилдс стала первой абсолютной чемпионкой в трех весовых категориях

Американская боксерка Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) победила землячку Даниэль Перкинс (5-1, 2 KO) и записала свое имя в историю бокса.

Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов. Кларесса была более активной, нанеся почти вдвое больше точных ударов (85 против 47) и даже отправила соперницу в нокдаун в последнем 10 раунде.

SHIELDS DROPS PERKINS SECONDS BEFORE THE FINAL BELL‼️#ShieldsPerkins | Live now on DAZN pic.twitter.com/QW4pbF0XTU — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 3, 2025

Поэтому в итоге именно она одержала победу единогласным решением судей. А также титул абсолютной чемпионки в супертяжелом весе (первая в истории).

Таким образом Шилдс впервые в истории бокса в эпоху четырех поясов стала абсолютной чемпионкой мира в трех весовых категориях: первом среднем (2021 год), среднем (2022 год) и супертяжелом весе (2025).