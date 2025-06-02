О'Салливан озвучил план, который поможет вернуть игроков из Великобритании на самый высокий уровень

Звезда снукера Ронни О'Салливан хочет построить несколько школ, где бы детей обучали этому виду спорта, поскольку он опасается угрозы от игроков с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Express.co.uk.

"Я видел, что делают в Китае, я видел, что делают бегуны в Кении, пришло время сделать что-то в этой стране, чтобы дать детям шанс. Игра развивается, она становится все популярнее, это увлекательный вид спорта.

Жизнь в Великобритании сложная для всех, поэтому это хороший шанс для молодежи приехать в место, где они могут быть в безопасности, научиться ремеслу. И мы сможем делать то, что делает Китай, то есть воспитывать чемпионов.

Это может занять десять, пятнадцать, двадцать лет, но я думаю, что мы можем это сделать. Нам просто нужно как-то найти финансирование. Я знаю, что в Китае правительство поддерживает такие инициативы, и то же касается Саудовской Аравии", – сказал О'Салливан.