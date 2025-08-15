Невероятный О'Салливан против легендарного австралийца: определились финалисты Saudi Arabia Masters 2025

Сегодня, 15 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись полуфиналы Saudi Arabia Masters 2025.

Финалистами стали легенды снукера Ронни О'Салливан и Нил Робертсом.

В дневной сессии австралиец одолел Эллиота Слессора из Англии со счетом 6:3. Чемпион мира 2010 года спокойно вел и довел дело до триумфа.

Второй полуфинал был сверхзрелищным. И все это благодаря легендарному Ронни О'Салливану.

Уже в первом фрейме "Ракета" оформил первый с 2018 года максимум. Второй фрейм О'Салливан забрал также уверенно – 142:4. Крис Вейклин не стушевался и за следующие 4 фрейма вернул статус-кво – 3:3.

И тут Ронни снова показал все свое мастерство – второй максимум за матч и 17-й в карьере. В следующих двух фреймах борьбы не было.

Крис провел великолепный турнир (чего стоит только победа над Чжао Синьтунем!), но в такой вечер шансов у него не было.

Снукер – Saudi Arabia Masters-2025

1/2 финала, 15 августа

Нил Робертсон (Австралия) – Эллиот Слессор (Англия) 6:3

Ронни О'Салливан (Англия) – Крис Уэйклин (Англия) 6:3

Первый максимум от Ронни О'Салливана

Второй максимум от Ронни О'Салливана

Финал состоится завтра, 16 августа. Победитель получит 500 тысяч фунтов. Финалисту достанется 200 тысяч. Слессор и Вейклин за выход в полуфинал заработали по 100 тысяч.

Ронни благодаря двум максимумам также обогатится на 147 тысяч фунтов. World Snooker Tour платит такую сумму каждому игроку, который сделает два максимальных брейка в 4 соревнованиях (Saudi Masters, UK Championship, Masters и чемпионат мира).