Невероятный О'Салливан против легендарного австралийца: определились финалисты Saudi Arabia Masters 2025
Сегодня, 15 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись полуфиналы Saudi Arabia Masters 2025.
Финалистами стали легенды снукера Ронни О'Салливан и Нил Робертсом.
В дневной сессии австралиец одолел Эллиота Слессора из Англии со счетом 6:3. Чемпион мира 2010 года спокойно вел и довел дело до триумфа.
Второй полуфинал был сверхзрелищным. И все это благодаря легендарному Ронни О'Салливану.
Уже в первом фрейме "Ракета" оформил первый с 2018 года максимум. Второй фрейм О'Салливан забрал также уверенно – 142:4. Крис Вейклин не стушевался и за следующие 4 фрейма вернул статус-кво – 3:3.
И тут Ронни снова показал все свое мастерство – второй максимум за матч и 17-й в карьере. В следующих двух фреймах борьбы не было.
Крис провел великолепный турнир (чего стоит только победа над Чжао Синьтунем!), но в такой вечер шансов у него не было.
Нил Робертсон (Австралия) – Эллиот Слессор (Англия) 6:3
Ронни О'Салливан (Англия) – Крис Уэйклин (Англия) 6:3
Первый максимум от Ронни О'Салливана
Второй максимум от Ронни О'Салливана
Финал состоится завтра, 16 августа. Победитель получит 500 тысяч фунтов. Финалисту достанется 200 тысяч. Слессор и Вейклин за выход в полуфинал заработали по 100 тысяч.
Ронни благодаря двум максимумам также обогатится на 147 тысяч фунтов. World Snooker Tour платит такую сумму каждому игроку, который сделает два максимальных брейка в 4 соревнованиях (Saudi Masters, UK Championship, Masters и чемпионат мира).