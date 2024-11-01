Пидручный назвал свой приоритет на ближайшие два года

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный признался, что его приоритетом сейчас является подготовка к зимней Олимпиаде-2026, а не к сезону-2024/25.

Чемпион мира 2019 года цитирует Суспільне.

"Не сказал бы, что готовлюсь именно к этому сезону. Работа, в частности, проведенная летом, должна давать свои результаты, прежде всего, на Олимпиаде. За менее чем два года к Олимпийским играм нужно готовиться именно к ним, если я планирую участвовать. План гонок, в которых я собираюсь бежать в течение сезона, разрабатывается именно таким образом, чтобы подготовка шла к Олимпиаде. Конечно, коррективы могут вноситься в зависимости от результатов, состояния здоровья и нагрузки, которую дает тренер.

У меня с тренером есть понимание, но мы пока этого объявлять не будем – многое будет зависеть, в каком состоянии я буду находиться и как начнется сезон. Даже то, что я сейчас заболел, тоже вносит определенные коррективы в подготовку. Будем смотреть за ситуацией, будем ли менять планы, которые сейчас есть, или будем покидать", – заявил Пидручный.