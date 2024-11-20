Действующая обладательница Кубка мира пропустит этап в Контиолахти

Звездная итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пропустит стартовый этап Кубка мира сезона-2024/25 в финском Контиолахти.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии.

По их информации, отсутствие действующей обладательницы Кубка мира связано с проблемами со спиной. Свой состав на этап в Контиолахте итальянцы объявили еще в начале ноября, фамилия Виттоцци в нем присутствовала.

Лиза находится на тренировочном сборе в австрийском Обертиллиахе, и надеется выступить на втором этапе Кубка мира в австрийском Гохфильцене (13 – 15 декабря).

На первом этапе в Контиолахте состоится сразу три личных гонки: индивидуальное, спринт и преследование.

Ранее состав на стартовый этап объявила сборная Германии.