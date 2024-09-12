Джима выступит в престижной шоу-гонке City Biathlon

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима примет участие в шоу-гонке City Biathlon 2024, которая состоится 15 сентября в немецком Дрездене.

В гонке примут участие 20 спортсменов — по 10 мужчин и женщин из разных стран. Соревнования состоятся в виде масс-старта.

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33-летняя украинка в четвертый раз примет участие в City Biathlon. В 2018-м Джима заняла шестое место, в 2021-м стала четвертой, а в прошлом году финишировала на 8-й позиции.

Участники соревнований выступят на лыжероллерах в квалификационных и финальных заездах. Каждая гонка будет включать пять кругов и четыре огневых рубежа.

Прошлые соревнования в Висбадене выиграли итальянка Лиза Витоцци и норвежец Стурла Холь Легрейд, который не будет соревноваться в этом году.

Напомним, недавно другая украинская биатлонистка Ирина Петренко сломала ногу во время тренировки и выбыла на длительный срок.