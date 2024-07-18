Федерация биатлона Украины отреагировала на отстранение Виты Семеренко от соревнований

Федерация биатлона Украины прокомментировала новость о том, что Вита Семеренко временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. 38-летнюю спортсменку отстранили от соревнований из-за трех пропущенных допинг-тестов в течение года.

Сообщение ФБУ опубликовано в официальном телеграм-канале организации.

"Отстранение Виты Семеренко действительно было. Согласно статье 2.4 АДП НАДЦ. (Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении спортсмена). ФБУ проинформирована о данной ситуации и ознакомлена с соответствующим сообщением на официальном сайте Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ). Данная ситуация сложилась из-за технических несогласований между спортсменкой и НАДЦ.

Все контакты Национальный антидопинговый центр Украины ведет непосредственно напрямую со спортсменами. Федерация не влияет и не контролирует ни графики, ни процедуры прохождения антидопингового тестирования.

Вита Семеренко завершила выступления на международных соревнованиях как биатлонистка национальной сборной Украины в биатлонном сезоне-2021/22. Однако продолжает находиться в составе национальной сборной и участвует в чемпионатах Украины", — говорится в сообщении ФБУ.

Напомним, в 2014 году Вита Семеренко выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи в эстафете, а также стала бронзовым призером в спринте.

Кроме того, Вита семь раз поднималась на пьедестал почета на чемпионатах мира, пять раз выигрывала золотые награды чемпионатов Европы.