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Федерация биатлона Украины отреагировала на отстранение Виты Семеренко от соревнований

Денис Шаховець — 18 июля, 17:14
Федерация биатлона Украины отреагировала на отстранение Виты Семеренко от соревнований

Федерация биатлона Украины прокомментировала новость о том, что Вита Семеренко временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. 38-летнюю спортсменку отстранили от соревнований из-за трех пропущенных допинг-тестов в течение года.

Сообщение ФБУ опубликовано в официальном телеграм-канале организации.

"Отстранение Виты Семеренко действительно было. Согласно статье 2.4 АДП НАДЦ. (Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении спортсмена). ФБУ проинформирована о данной ситуации и ознакомлена с соответствующим сообщением на официальном сайте Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ). Данная ситуация сложилась из-за технических несогласований между спортсменкой и НАДЦ.

Все контакты Национальный антидопинговый центр Украины ведет непосредственно напрямую со спортсменами. Федерация не влияет и не контролирует ни графики, ни процедуры прохождения антидопингового тестирования.

Вита Семеренко завершила выступления на международных соревнованиях как биатлонистка национальной сборной Украины в биатлонном сезоне-2021/22. Однако продолжает находиться в составе национальной сборной и участвует в чемпионатах Украины", — говорится в сообщении ФБУ.

Напомним, в 2014 году Вита Семеренко выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи в эстафете, а также стала бронзовым призером в спринте.

Кроме того, Вита семь раз поднималась на пьедестал почета на чемпионатах мира, пять раз выигрывала золотые награды чемпионатов Европы.

Віта Семеренко

Віта Семеренко

Вита Семеренко отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

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