Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Биатлон

Легендарная украинская биатлонистка дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Денис Шаховець — 5 октября, 11:43
Легендарная украинская биатлонистка дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил
Віта Семеренко
biathlon.com.ua/Andrei Ivanov

38-летняя украинская биатлонистка Вита Семеренко получила годовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ).

Дисквалификация олимпийской чемпионки продлится до 20 марта 2025 года. Срок дисквалификации звезды украинского биатлона рассчитан с момента её временного устранения – 20 марта 2024 года.

Читайте также :
Биатлон в сезоне 2024/25: календарь и результаты гонок Кубка мира

Напомним, в 2014 году Вита Семеренко выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи в эстафете, а также стала бронзовой призершей в спринте.

Кроме того, Вита семь раз поднималась на пьедестал почета на чемпионатах мира, пять раз выигрывала золотые награды чемпионатов Европы.

В последний раз на международных соревнованиях Вита Семеренко выступала в сезоне 2021/22. Последние два сезона она участвовала только в чемпионатах Украины.

Віта Семеренко дискваліфікація допінг

Віта Семеренко

33 лучших спортсмена в истории Украины
Федерация биатлона Украины отреагировала на отстранение Виты Семеренко от соревнований
Вита Семеренко отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Последние новости