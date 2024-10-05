Легендарная украинская биатлонистка дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

38-летняя украинская биатлонистка Вита Семеренко получила годовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ).

Дисквалификация олимпийской чемпионки продлится до 20 марта 2025 года. Срок дисквалификации звезды украинского биатлона рассчитан с момента её временного устранения – 20 марта 2024 года.

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Напомним, в 2014 году Вита Семеренко выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи в эстафете, а также стала бронзовой призершей в спринте.

Кроме того, Вита семь раз поднималась на пьедестал почета на чемпионатах мира, пять раз выигрывала золотые награды чемпионатов Европы.

В последний раз на международных соревнованиях Вита Семеренко выступала в сезоне 2021/22. Последние два сезона она участвовала только в чемпионатах Украины.