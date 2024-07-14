Вита Семеренко отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

38-летняя биатлонистка Вита Семеренко получила временное отстранение от соревнований. Титулованная украинка нарушила антидопинговые правила.

Фамилия и имя олимпийской чемпионки появились на официальном сайте Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ).

Виту Семеренко отстранили от соревнований из-за трех пропущенных допинг-тестов в течение года. Отстранение звезды украинского биатлона действует с 20 марта 2024 года.

Напомним, в 2014 году Вита Семеренко выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи в эстафете, а также стала бронзовым призером в спринте.

Кроме того, Вита семь раз поднималась на пьедестал почета на чемпионатах мира, пять раз выигрывала золотые награды чемпионатов Европы.

В последний раз на международных соревнованиях Вита Семеренко выступала в сезоне 2021/22. Последние два сезона она участвовала только в чемпионатах Украины.