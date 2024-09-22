Житель Сумщины помогает легендарным спортсменам выигрывать титулы: изготавливает биатлонное снаряжение

Накануне нашему изданию стало известно, что одна из лучших биатлонисток современности, итальянка Доротея Вирер заказала снаряжение для винтовок в Украине. Тем самым подтвердив о продолжении карьеры.

Что именно заказала биатлонистка, с кем из легендарных спортсменов еще сотрудничает уникальный украинский мастер, а также с чего все начиналось, читайте в нашей истории.

Сам не гам, но кому-то дам

Блеск медалей, вспышки камер, фейерверки, пылкие речи, купание в славе. В момент, когда самые известные биатлонисты сходят на самые высокие пьедесталы мало кто обращает внимание на их инвентарь. Атлеты в своих интервью могут похвалить производителя лыж или других спонсоров – часто это все прописано в контрактах больших звезд. Но оказалось, что часть истории успеха больших куется почти на северном украинском "нулю" – в Ромнах на Сумщине.

Юрий Татаринов и сам занимался биатлоном. Но однажды понял – вспышки камер, пылкие речи, блеск медалей – ему не светят. В 21 год бросил спорт, но в нем остался. Достиг высот без бега на лыжах и стрельбы в мишени. Стал известным ремесленником в мировых зимне-спортивных кругах. И именно его ремни и приклады для винтовок помогают топам быть на высоте.

Мы больше сосредоточимся на ремнях. Несколько дней назад их заказала дома итальянская биатлонистка Доротея Вирер, и эта новость указала на то, что титулованная биатлонистка возвращается в большой спорт. Где Альпы, а где Ромны. Но ведь земля круглая еще и какая.

Юрий Татаринов

Глобусы их, а ремни наши

38-летнему мужчине не было и 20, когда начал это дело, имел гены, но об этом дальше. Клиентская база постепенно расширялась, имела контакты в мире биатлона – так и выходила на рынок. Один ремень, другой, третий. Биатлонисты оценивали и заказывали. И пошла работа. Со многими биатлонистами-клиентами в постоянном дистанционном контакте.

"Больше всего, наверное, работал с норвежцами и итальянцами. Уже сейчас добавились немцы и шведы. Хотя именно им делаю изделия с их рекламой, поэтому там не видно, что это мои ремни".

Юрий Татаринов с итальянцем Лукасом Гофером (справа) Юрий Татаринов

"Из самых именитых звездных норвежцев у меня был "Тарик" (Тарьей Бо – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель "Хрустального глобуса"), но пока у нас не выходит с контрактом. У них же там свой производитель есть, он может и Но если понемногу их тренеры заказывают у меня пару последних сезонов и у девушек мои ремни "проскакивают", Марит Скоган, знаю, точно пользуется.

Иоганнес Далее в снаряжении от украинца

"А Йоханнес Бьо (олимпийский чемпион, победитель общего зачета Кубка мира) и дальше выступает с моими ремнями. Йоханнес Дале тоже. В общем, список длинный, трудно всех проследить".

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"Италия вся почти моя, да и не почти, а вся. Лиза Витоцци (победительница общего зачета Кубка мира), Доротея Вирер (олимпийский призер, чемпионка мира), Лукас Гофер (олимпийский призер), молодые ребята – Дидье Бьона, Томаззо Джакомель" .

Юрий Татаринов с Лизой Витоцци Юрий Татаринов

"Французы сейчас у меня 15 ремней заказали. Эмильен Жаклен, Кантен Фийон Майе – мои ребята. Жюлия Симон завоевала в моих ремнях "Большой хрустальный глобус" в позапрошлом сезоне, а в этом и Лизка, она королева теперь", – рассказывает Юрий. в голове звездную клиентскую базу".

Война ломает логистику, но не людей

Как и во многих бизнесах, большая война сломала многое. Но сумской мастер скучал недолго. Как смог перенастроиться. Помогла выжить и проукраинская позиция европейских атлетов.

"В начале войны тяжелее всего было с логистикой. Материалов не было, практически ничего не завозилось в Украину. Теперь все более или менее наладилось, но все материалы подорожали. А раньше основные компоненты из Харькова ехали. Хорошо, что мои биатлонисты поддерживают Украину. Возможно, через их соболезнования они стали больше заказывать, хотят помочь выжить моему ремеслу" – говорит Юрий.

Для украинских биатлонистов производит снаряжение бесплатно как спонсор. Вспоминает, как когда-то делал эксклюзивный пример для винтовки олимпийской чемпионки Виты Семеренко, она тоже из Сумской области.

"Для Олимпиады решили изготовить Вите эксклюзивную копию примера. Потому что здесь сбоев не может быть. Делали с другими мастерами точную копию, так не часто бывает. Потому что на Олимпиаде, в случае чего, не было бы времени пристроиться к новому. Это высокотехнологичный вид спорта. Потому и работа должна быть ювелирной".

"Рисую", контролирую, все вижу и слышу

Чтобы отслеживать, как работает его же инвентарь, мастер пытается смотреть много трансляций.

"Работаю, а параллельно смотрю. Надо видеть как материал работает, хотя оно все проверено годами. Но порой вижу, что лучше заменить, что куда поставить. Ремня биатлонисту хватает на два сезона интенсивной работы. Хотя это от спортсмена зависит. Есть такие, кто больше бережет, кто-то меньше. Иногда в трансляции узнаю свое изделие, а оно как новенькое".

Все в строй – надо крой!

Дело Юрия давно стало семейным. Самому тянуть лямку почти нереально, говорит Татаринов.

"У меня четверо детей, жена в декрете, занята постоянно. На один ремень идет где-то пол дня. Но зависит от типа – есть на плече, есть на локте, разные технические нюансы. А за крой у меня отвечает мама. Я сшиваю крой, который она вырезает, а еще и детали подгоняет. Дети подрастают, то буду и их обучать".

Спортивная жизнь – шитье

Мама, говорит мастер, разбирается в биатлоне и в других видах спорта. Работала всю жизнь учительницей физкультуры, окончила киевский "Инфиз".

Мама Юрия Татаринова

"У нас спортивная семья. Потому что и отец выпускник этого вуза. Он в свое время запустил в наших Ромнах биатлон, тренером работал".

"А брат мой спортивный психолог, ученый. Сейчас сотрудничает с лидером сборной Украины Дмитрием Пидручным. Это же Сумщина, здесь без биатлона никак. Сейчас три наших роменских спортсмена в сборную Украины попали. И первая медаль была международной, Сергей Супрун, наш юниор, ее завоевал. Еще есть Владислав Чихарь, Ксения Приходько. Радуюсь, что сейчас наши роменские держат марку. Это вдохновляет», – делится впечатлением спортивный ремесленник.

Юрий Татаринов с Дмитрием Пидручным Юрий Татаринов

Как и всем, его работе донимают вражеские обстрелы и отключение света. Но Юрий говорит, что здесь без вариантов – завел генератор и к работе. Иначе светлое будущее не наступит. Его оборудование потребляет немного электроэнергии. Главное, считает, чтобы энергии жизненной у нас всех было достаточно.

Пока мы ждали фотографии от Юрия, Россия нанесла очередной террористический удар.

"Главное, чтобы энергии жизненной у нас всех было вдоволь" - говорит Юрий, только что вернувшись из Сум, обстрелами был разрушен дом его знакомого биатлониста...

Юрий Татаринов со своими изделиями

Все фотографии предоставлены Юрием Татариновым из личной коллекции.