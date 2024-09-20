Плюс еще один лыжник. В украинский биатлон вливается участник трех Олимпиад

Бывший украинский лыжник Алексей Красовский стал ведущим тренером штатной команды по биатлону.

Об этом стало известно Чемпиону из источников, приближенных к Федерации биатлону Украины.

Его основной функцией будет организация и проведение различных соревнований.

30-летний Алексей Красовский родом из Сумской области. Он представлял Украину на Олимпийских играх 2014, 2018 и 2022 годов. Спортсмен также многократный участник чемпионата мира и Универсиады.

Ранее из лыж в биатлон на тренерские должности перешли Роман Лейбюк и Валентина Шевченко. Шевченко сейчас уже не работает в биатлоне.

Алексей Красовский в новой должности дебютирует уже на скором стартовом чемпионате Украины по летнему биатлону.

Отметим, что в этом году работу в области биатлона завершил 71-летний и многолетний тренер, а впоследствии и функционер – Евгений Колупаев.