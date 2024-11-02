Тарасова гора. Стал "швагром" Пидручного, тренируется на леднике, верит в новые правила

Тарас Лесюк – о подготовке к сезону и личном

Тарас Лесюк – победитель ЧМ-2023 по летнему биатлону. В прошлом сезоне стартовал на этапах кубка мира, чемпионате мира и кубка IBU. Там показал свои лучшие результаты в сезоне. Дважды находился в десятке – в спринте и гонке преследования. Хотя попасть в свою десятку атлету все еще не удается. А в грядущем сезоне украинская команда еще и будет выступать в "урезанном составе" – потеряла квоту по результатам сезона прошлого.

28-летний биатлонист летом женился и с оптимизмом готовится к стартам. Удастся ли пробиться в основу команды Надежды Беловой станет понятно ближе к началу гонки.

Где и как готовится атлет, почему так длинны тренировки, как изменят биатлон новые правила и как стал родственником Дмитрия Пидручного – Тарас эксклюзивно рассказал Чемпиону.

Я пойду в дальние горы

– Тарас, где сейчас проходит подготовка команды к сезону?

– До 27 октября мы были в Италии, на высокогорье, Пассо де Стельвио (высота – более 2500 м). Это горный перевал, с которого можно подняться на глетчер (ледник). Там есть плато, на котором "накручена" трасса, хорошие условия для тренировок. Параллельно горные лыжники готовятся, и биатлонисты, вчера латвийца Расторгуевса там заметили.

– Каковы дальнейшие планы старта Кубка мира?

Вернулись домой. А после этого у нас завершающий этап подготовки в Швеции, в Идре. Там уже будут полноценные тренировки на лыжах, а дальше уже старты.

– Какого характера тренировки в этот период?

– Готовимся на высоте, основная задача – проводить как можно больше времени на тренировке. Поэтому занятия длинные, монотонные, а между ними много силовой подготовки в зале, еще немного добавляем определенных ускорений или темповой работы. Но основной акцент – времяпрепровождение на высоте и силовое направление.

– Есть ли уже плюс-минус понимания того, где начнешь сезон – КС или кубок IBU? Или все же рано об этом думать?

– Сейчас еще рано говорить, где я начну сезон. Однозначно еще предстоит последний этап подготовки и там уже будет объявлено кто куда будет ехать и в каких соревнованиях участвовать.

– Каким компонентам уделял больше внимания во время подготовки, что, возможно, пытался подтянуть?

– На что-то конкретное особо не обращал внимания. Обычно нужно все в комплексе улучшать. Стараюсь держать баланс во всем, работать над каждым аспектом, совершенствоваться. В каждом компоненте прибавлять по одному проценту, тогда в общем это даст плюс 10-20 процентов улучшения.

– Собрание – это обычно "каторга". Как проходит тренировочный день?

– Ну, нельзя сказать что прямо "каторга", это зависит от периода. Например, весной интересно ехать на сбор после перерыва, чувствуешь себя заряженным, мотивированным.

Сейчас просыпаемся достаточно рано, чтобы как можно раньше начать занятия на лыжах, чтобы как можно дольше были хорошие условия для тренировки, снег не топился и чтобы потом была возможность сделать хорошую заминку, потому что это тоже очень важно. Хотя уже хочется такого распорядка дня, как в соревновательный период. Там больше времени отдохнуть, почитать книгу или фильм посмотреть. Сейчас – тренировки, поел, поспал.

– А какую спортивную трансляцию посмотреть?

– Нет, разве рефлекторно какие-то результаты узнать. Футбол тоже не смотрю, не фанат этого вида спорта.

Карие глаза, черные брови

– Как оценишь изменения в правилах формирования стартовых групп на спринтерские и индивидуальные гонки?

– Хорошие перемены. Они должны добавить биатлону зрелищности. Зачастую многие лидеры стартуют в первой группе и уже после 30-40 стартовых спортсменов решена судьба медалей. Также влияет фактор погоды, довольно часто она меняется во время гонки, в начале или в конце. Поэтому я поддерживаю это решение. Интересно будет посмотреть, как эти изменения заработают.

– В межсезонье ты женился на Юлии Пидручной, младшей сестре Дмитрия Пидручного. Он тебе теперь кто? Где-то говорят "шурин", где-то "шовгур".

– Мы с Дмитрием теперь "швагры".

– А как познакомился с Юлей?

– В Тернополе. Я в то время тренировался в Меркушиных, потом где-то через год Дмитрий начал с ними тренироваться дополнительно вне команды в перерывах между сборами. Поэтому мы много времени проводили вместе, а его семья приезжала в семью Меркушиных в гости, так и встретились. Сначала просто общались, дружили, потом уже какие-то симпатии появились, да и так со временем завертелось. И так получилось, что мы поженились (смеется).

Разбил часы через чемпиона

– Пять сезонов назад Дмитрий Пидручный выиграл золото ЧМ. Помнишь тот день?

– Конечно! Я был на Кубке IBU в Италии. У нас была тренировка, но гонка была так многообещающая, я не мог ее пропустить. Поэтому сначала была гонка, а затем тренировка. После финиша сильно кричал, не знаю как так получилось, видимо сильно сжал руки, что у меня ремешок на часах порвался. В тот день никогда не забуду.

– Дмитрий помогает профессиональными советами?

– Да, конечно, помогает, особенно когда я только пришел в команду. В первые годы достаточно много советов он мне дал, подсказок, поддерживал. Сейчас я уже более самостоятельно, потому что приобрел свой опыт, имею свое видение. Но когда какие-то вопросы возникают, то всегда могу посоветоваться с ним, услышать его мнение.