2 в 1: Легрейд выиграл Большой и малый хрустальный глобусы Кубка мира-2024/25

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал обладателем сразу двух хрустальных глобусов по итогам гонки преследования последнего этапа сезона Кубка мира, который проходит в Холменколлене.

28-летний спортсмен стал победителем гонки преследования, опередив в борьбе за "золото" Йоханнеса Бё, для которого это последний этап в карьере.

Но кроме золотой медали Легрейд также вырвал у Бё малый хрустальный глобус гонок преследования. Норвежцы набрали одинаковое количество очков (по 430), но Стурла выиграл три гонки из шести в этом сезоне, что и принесло ему первое место в зачете. Для Легрейда это второй в карьере малый хрустальный глобус гонок преследования.

Топ-5 гонок преследования Кубка мира-2024/25

Стурла Легрейд (Норвегия) – 430 очков Йоханнес Бё (Норвегия) – 430 Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 290 Томмазо Джакомель (Италия) – 271 Эрик Перро (Франция) – 251

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Стоит отметить, что Дмитрий Пидручный оказался в Топ-20, заняв 18 место со 120 очками. Далее расположились Антон Дудченко (36 место, 47 очков), Виталий Мандзин (39 место, 39 очков) и Тарас Лесюк (69 место, 4 очка).

Но и это еще не все. Благодаря победе в гонке Легрейд досрочно выиграл первый для себя Большой хрустальный глобус сезона-2024/25, став недосягаемым для любого из оппонентов. Он отобрал у Бё награду, которая могла стать для великого норвежца шестой в карьере.

Топ-5 общего зачета Кубка мира-2024/25

Стурла Легрейд (Норвегия) – 1236 очков Йоханнес Бё (Норвегия) – 1132 Эрик Перро (Франция) – 851 Кентен Фийо-Мае (Франция) – 812 Томмазо Джакомель (Италия) – 790

И в этом зачете Пидручный держится в первой двадцатке мира: имея 395 очков, 33-летний украинец занимает 19 место. Мандзин закрывает Топ-30 (230 очков), Дудченко идет 34-м (180 очков), Лесюк занимает 74 место (11 очков).

Напомним, что биатлонный сезон Кубка мира-2024/25 завершится завтра, 23 марта, когда в Холменколлене пройдут мужской и женский масс-старты.

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