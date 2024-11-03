Объявлены семь пар участников Рождественской гонки 2024

В субботу, 28 декабря, на стадионе "Шальке" немецкого города Гельзенкирхен состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка.

Организаторы шоу-гонки на своем сайте объявили седьмую пару участников. Ею стали латвийцы Байба Бендика и Андрейс Растаргуевс.

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Ранее свое участие также подтвердили немцы Ванесса Фогт и Юстус Штрелоу, австрийцы Анна Гандлер и Симон Эдер, норвежцы Ингрид Тандервольд и Стурла Легрейд, чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж, а также Анна Магнуссон и Еспер Нелин из Швеции.

Главными хедлайнерами соревнований станут французы Жюлия Симон и Фабьен Клод, которые выиграли эти соревнования в 2022 и 2023 годах. Они попытаются сделать исторический хет-трик. До сих пор ни одной паре не удалось победить трижды подряд.

Украина в этих соревнованиях уже более 15 лет имеет традиционное представление и дважды одерживала победу – в 2008 и 2014 годах.

Как сообщал Чемпион, в этом году в Гельзенкирхене нашу страну должен представить Дмитрий Пидручный. Его партнерша пока остается неизвестной.