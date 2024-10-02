IBU повысил призовые для биатлонистов на Кубке и чемпионате мира

Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил повышение призовых выплат для участников этапов Кубка мира и чемпионата мира. Общий призовой фонд на новый сезон составит 9,367 миллиона евро.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Призовые для спортсменов, занявших первое и второе места в личных гонках на этапах Кубка мира, останутся неизменными – €15 000 и €12 000 соответственно. Размер призовых увеличился для спортсменов, которые займут третье и четвертое места, до €10 000 и €8000 соответственно.

Кроме того, в новом сезоне введен новый бонус в размере €2000 для биатлониста, показавшего лучшее время в гонках преследования.

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На чемпионате мира золотая медаль, как и ранее, будет оцениваться в €25 000, призовые за серебро увеличатся с €19 000 до €20 000, а за бронзу с €14 000 до €15 000. На ЧМ-2025 будет разыграно в общей сложности €144 250 призовых, что примерно на 2,5% больше, чем в прошлом году.

Для сравнения, в сезоне-2023/24 общий призовой фонд IBU составил €9,1 млн, из которых фонд чемпионата мира – около €1,5 млн, а еще €5 млн было потрачено на Кубок мира. В сезоне-2022/23 IBU выплатил биатлонистам около €8,8 млн, а в сезоне-2021/22 – менее €6 млн.

На Кубке мира по биатлону сезона-2024/25 традиционно пройдет девять этапов – соревнования стартуют в финском Контиолахти 30 ноября, а завершатся в норвежском Холменколлене 23 марта. Чемпионат мира 2025 года пройдет с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде.

Отметим, что на чемпионатах мира спортсмены больше не будут выходить на старт в желтой, синей и красной майках. Действующий чемпион мира в соответствующей дисциплине получит золотой стартовый номер.

Напомним, ранее определились места проведения чемпионатов мира по биатлону 2028 и 2029 годов.