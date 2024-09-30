Определились места проведения чемпионатов мира 2028 и 2029 годов

Чемпионат мира 2028 состоится в австрийском Хохфильцене, а планетарное первенство 2029 года будет принимать норвежский Холменколлен.

Такое решение приняли на завершившемся в Белграде конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). Еще одним претендентом был город Контиолахти (Финляндия), но его заявку не поддержали.

Напомним, в следующем году мировое первенство впервые примет Ленцерхайде (Швейцария). Еще через год сильнейших на планете будут определять на Олимпиаде в итальянской Антхольц-Антерсельве.

Сразу после Игр ЧМ-2027 состоится в Отепяя. Для Эстонии как для хозяина этот чемпионат мира станет первым. Отметим, что Хохфильцен последний раз принимал мировое первенство в 2017 году, а Холменколлен – в 2016-м.