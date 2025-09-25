Сенсационная Тарасюк, шустрая Чалык, король Борковский. Итоги ЛЧУ-2025

Еще одно национальное первенство по летнему биатлону отошло в теплое прошлое. Бушевали гонки на Львовщине. Спортсмены это место традиционно называют "Сянки". А официально – Западный реабилитационно-спортивный центр в Яворове. В следующий раз биатлонисты соберутся на украинской трассе в такой компании уже в конце декабря – на зимний чемпионат.

Сентябрьские лыжероллерные соревнования хоть и традиционно являются промежуточным этапом подготовки к зимнему сезону, но всегда имеют свою интригу, интересности и незабываемые моменты. Таких было достаточно и на этот раз. В общем, интересно было посмотреть, кто чем дышит, ведь отсутствие нынешнего летнего чемпионата мира такой возможности не давало.

Поэтому подводим итоги, а "Чемпион" еще и определил специальные номинации по результатам чемпионата.

Смешанная эстафета: с Сумщиной грустно не бывает

Одной из неожиданностей чемпионата стала новость о том, что классические эстафеты заменят смешанной.

Гонок стало меньше, но зрелищности теоретически должно было бы стать больше, а еще это и попытка сэкономить силы атлетам. Задумка, в общем, понятная, из этой же серии и активное продвижение суперспринта. Но на практике в эстафете со зрелищностью несколько не получилось, потому что контактной борьбы на финише не произошло. Если бы была – все бы нововведения оценили.

Согласно финишному протоколу, команда Сумщины "привезла" Тернопольщине почти 2 минуты. Хотя и там были определенные нюансы, ведь некоторые команды участвовали вне конкурса. Но зрелища хотят преимущественно болельщики, у биатлонистов же в этот период другие задачи.

"Это подготовительный период, до зимы еще время есть. Тренеры знают, что мы делаем, а мы им доверяем. Работаем с прицелом на Олимпийские игры. Хотя в эстафете я работал до последнего, выкладывался на полную, нас настраивали отработать на максимуме", – сказал после "микста" сумчанин Антон Дудченко, который в составе Тернопольской команды завоевал серебро.

Антон Дудченко Фото Валентины Цербе

Суперспринты: юная Тарасюк создала большую интригу

Зато интрига удалась в следующей гонке программы – женском суперспринте. В финале победу одержала Татьяна Тарасюк, которая не является представительницей главной сборной. 20-летняя юниорка утерла нос представительницам команды "А".

Татьяна Тарасюк Instagram

В призовой тройке из больших имен была только Кристина Дмитренко. Как она призналась после гонки, ее почти "выключило" на последнем круге, поэтому и не смогла навязать борьбу. Причину видит в тяжелых горных сборах и увеличении мышечной массы, к которой организм еще должен привыкнуть. Такие нюансы важны, ведь на Кристину большие надежды на олимпийский сезон.

Обладательницей бронзы стала Анна Кривонос. Возможно, это вдохновит ее на лучшие результаты на международном уровне.

На пьедестале не нашлось места сестрам Меркушиным. Старшая, Анастасия, финишировала за пределами топ-10. Александра же переболела незадолго до чемпионата, но в олимпийский год смотрит оптимистично.

"В этом сезоне мы начали ускоряться раньше ( выполнять скоростную тренировочную работу ), ускорений очень много, они нацелены на то, чтобы выдержать зимнюю программу, поэтому тренировки достаточно тяжелые. Надо терпеть, а на этих соревнованиях как раз и проверяется наша способность это делать. Впереди еще несколько зарубежных сборов и подготовка закончится", – сказала призер юниорского чемпионата мира 2025.

Читайте также : Известно, где женская сборная Украины завершит подготовку к олимпийскому сезону

Нет Пидручного – есть Мандзын

В мужском суперспринте прогнозируемо торжествовал Виталий Мандзын. При отсутствии земляка и лидера Дмитрия Пидручного теоретически именно он имел лучшие шансы на золото – все же второй номер сборной. Партнер по команде и "земляк" Антон Дудченко вполне прогнозируемо взял свое серебро. Надежная стрельба – его оружие. Кстати, триумфатор гонки этим компонентом не поразил – на заключительной стрельбе Мандзын имел две ошибки и мог потерять золото.

А вот бронза Степана Кинаша – это шаг вперед. Напомним, молодой биатлонист вернулся в главную команду после операции на сердце в прошлом году.

"Набираю форму, хотя понаблюдать за ней будет более интересно зимой, а психологически я уже ту ситуацию отпустил, все нормально. Приклад к винтовке уже новый, стрельбой доволен, жду зимы", – оптимистично отметил биатлонист из Харьковщины.

Антон Дудченко, Виталий Мандзын и Степан Кинаш Фото Валентины Цербе-Несиной

И хотя летнее первенство – это еще не полный срез формы, но хотелось бы видеть большего от Богдана Цымбала в личных гонках. В суперспринте он был девятым, хотя и завоевал золото в составе четверки в эстафете. Прошлый сезон на международном уровне ему не удался, а в олимпийский – хотелось бы видеть его таким как несколько сезонов назад. Однозначно свой потенциал 28-летний атлет еще не исчерпал.

Спринты: золотая Чалык и сумская тройка

В классических спринтах насладиться борьбой лидеров мужского биатлона, к сожалению, не получилось, поскольку основа не участвовала в полной программе первенства. Поэтому Богдана Борковского оставили наедине с представителями команды "Б" и юниорами! Да и сам вчерашний юниор марку удержал – и уверенно победил. Причем два места на пьедестале также заняли представители Сумщины – Денис Насыко и Роман Боровик. Сумской триумвират!

У женщин торжествовала представительница первой команды Дарья Чалык с Черниговщины. И это также хороший знак! Победа должна вдохновить вчерашнюю резервистку на лучшие результаты на международных стартах.

Серебро Ксении Приходько – еще одна медаль в копилку Сумской области. Бронза у еще одной представительницы основы Елены Городной из Львовщины. Опытная Анастасия Меркушина даже без промахов финишировала четвертой и на ЛЧУ осталась без медали. Татьяна Тарасюк замкнула главную шестерку.

"К чемпионату Украины мы подошли загруженными, тяжеловато было соревноваться, но от старта к старту уже было легче. Думаю, сейчас готова на 80 процентов", – сказала после победной гонки 24-летняя Дарья Чалык.

Дарья Чалык Фото Валентины Цербе-Несиной

Без звезд – не очень ок

Если считать чисто медали, включая эстафеты, то титул самого биатлонного региона в неофициальном зачете завоевала Сумщина – 2 золота, 2 серебра, 1 бронза. Именно бронза Боровика помогла опередить Тернопольщину, которая также имеет два золота и два серебра.

В общем, внешне чемпионат вроде и удался. Без форс-мажоров, много борьбы, новые эмоции и хорошо. Погода в этой местности часто в это время ветреная, дождливая. Но обошлось, донимала разве что жара в первые дни. Хотя за неделю до этого было холодно и биатлонисты готовились к стартам именно в таких условиях. Эта закалка и помогла в последний день, когда сильно прохладно и немного задождило. Но это нормально, биатлон – сплошной экстрим по своей природе.

К отсутствию болельщиков во время войны уже давно привыкли, надеемся, привычка пройдет. Не хочется привыкать к отсутствию лидеров. Понимаем, что и ребята из команды "А", и Дмитрий Пидручный, и Юлия Джима готовятся к тяжелому олимпийскому сезону, поэтому и берегут силы. Но с ними было бы лучше и интереснее.

Сохранить ресурс решил и Общественный вещатель. В отличие от зимнего первенства в марте, летнее решили не транслировать. Но ведь зима уже скоро...

Номинации чемпионата от "Чемпиона"

Курьез чемпионата – Тарас Тарасюк, а точнее его фамилия, которую ошибочно внесли в стартовый протокол смешанной эстафеты. Вместо 17-летнего юноши там должна была быть его сестра Татьяна. Стартовый протокол разошелся по всем пабликам, чем озадачил и насмешил многих. Но это человеческий фактор, так бывает.

Сенсация чемпионата – Татьяна Тарасюк. Победа 20-летней юниорки в компании сильнейших сборниц стоит многого. Уверены, что мало кто ставил именно на нее в суперспринте. Но джокер сыграл. Ее младший брат, случайно попавший в старт-лист, напомним, выиграл все гонки на юношеском ЛЧУ.

Снайперы чемпионата – берем во внимание гонку с четырьмя огневыми рубежами, то есть, финал суперспринта. Антон Дудченко и Кристина Дмитренко в этой дисциплине имели лишь по одному промаху. Качественная стрельба – уже давняя их визитная карточка. На чемпионате Украины перестрелять их было нереально. Идентичный показатель еще у одного известного стрелка Артема Тищенко, но он не позволил ему получить награду.

Медалисты чемпионата – Богдан Боковский, Татьяна Тарасюк. Золото в смешанной эстафете и победа в спринте сделали сумчанина лидером первенства. У женщин торжествует Татьяна Тарасюк (Тернопольщина) – серебро в эстафете, золото в суперспринте. Аналогичный показатель имеет и Ксения Приходько (Сумщина). Но у Тарасюк еще есть 6 позиция в спринте.

Богдан Борковский Фото Валентины Цербе-Несиной

Разочарование чемпионата – отсутствие полноценного контактного финиша. Самым плотным, трехсекундным, было преимущество Виталия Мандзына в суперспринте, но такой незабываемой борьбы как между Борковским и Дудченко на зимнем первенстве, к сожалению, не было.

Разочаровало, конечно, и отсутствие основной мужской команды в спринте и лидеров украинского биатлона Пидручного и Джимы.

Интрига Чемпионата – Сумщина vs Тернопольщина в медальном зачете. А стартовали бы в спринте Мандзын и Дудченко, кто знает, как бы сложилось. Но в любом случае, Сумщина – биатлонный регион номер один, по крайней мере в нынешнем летнем сезоне.

Легенда чемпионата – Артем Прима. 38-летний биатлонист финишировал 11-м в суперспринте, но уже сам факт присутствия – победа. Эх, сбросить бы один олимпийский цикл – мужской эстафетной четверке очень бы пригодился. Кстати, легендарная Валентина Семеренко, в отличие от прошлогоднего летнего первенства, в этом году на чемпионате Украины не стартовала.

Долгожитель чемпионата – Богдан Борковский. Он был единственным представителем первой команды, кто стартовал во всех дисциплинах. Причем, успешно.

В материале использованы комментарии биатлонистов и биатлонисток с фейсбук-страницы Валентины Цербе-Несиной