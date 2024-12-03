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Стал известнен состав женской сборной Украины на короткую индивидуальную гонку

Олег Дідух — 3 декабря 2024, 16:08
Стал известнен состав женской сборной Украины на короткую индивидуальную гонку
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом на короткую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Об этом сообщает Суспильне.

В гонке примут участие Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина и Анна Кривонос.

Короткая индивидуальная гонка среди женщин состоится в среду, 4 декабря. Начало – в 17:20 по киевскому времени.

Отметим, что в составе отсутствует Елена Городная, провалившаяся в женской эстафете (1 декабря), отправившись на два круга штрафа.

Сегодня, 3 декабря, аналогичная гонка состоится у мужчин, она также начнется в 17:20 по Киеву. Украину представят Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин и Артем Тищенко.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с календарем и результатами всех гонок Кубка мира сезона-2024/25.

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