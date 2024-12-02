Мужская сборная Украины назвала состав на короткую индивидуальную гонку Кубка мира
Дмитро Підручний
Український біатлон
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом мужской команды на короткую индивидуальную гонку Кубка мира в Контиолахте.
Об этом сообщила старший тренер команды Надежда Белова в комментарии Суспильне Спорт.
Команда будет представлена четырьмя биатлонистами из пяти, прибывшими на этап Кубка мира. В состав команды не попал Богдан Цымбал, накануне принявший участие в мужской эстафете.
Состав сборной Украины:
- Дмитрий Пидручный — первая стартовая группа
- Антон Дудченко, Виталий Мандзин - вторая стартовая группа
- Артем Тищенко - третья стартовая группа
Короткая индивидуальная гонка среди мужчин состоится во вторник, 3 декабря. Ее старт намечен на 17:20 по киевскому времени.
Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с календарем и результатами всех гонок Кубка мира сезона-2024/25.