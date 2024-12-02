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Мужская сборная Украины назвала состав на короткую индивидуальную гонку Кубка мира

Олександр Булава — 2 декабря 2024, 18:06
Мужская сборная Украины назвала состав на короткую индивидуальную гонку Кубка мира
Дмитро Підручний
Український біатлон

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом мужской команды на короткую индивидуальную гонку Кубка мира в Контиолахте.

Об этом сообщила старший тренер команды Надежда Белова в комментарии Суспильне Спорт.

Команда будет представлена четырьмя биатлонистами из пяти, прибывшими на этап Кубка мира. В состав команды не попал Богдан Цымбал, накануне принявший участие в мужской эстафете.

Состав сборной Украины:

  • Дмитрий Пидручный — первая стартовая группа
  • Антон Дудченко, Виталий Мандзин - вторая стартовая группа
  • Артем Тищенко - третья стартовая группа

Короткая индивидуальная гонка среди мужчин состоится во вторник, 3 декабря. Ее старт намечен на 17:20 по киевскому времени.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с календарем и результатами всех гонок Кубка мира сезона-2024/25.

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