CAS отклонил апелляцию российского биатлониста: Украина получит серебро чемпионата мира-2011

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова по поводу нарушения антидопинговых правил, лишив его трех олимпийских медалей.

Об этом сообщил Подразделение по обеспечению добродетели в биатлоне (BIU).

Устюгова дисквалифицировали на 4 года с аннулированием всех спортивных результатов с 24 января 2010 года до завершения сезона 2013/2014, включая медали Ванкувера-2010 и Сочи-2014.

Таким образом, Россия потеряла три олимпийских медали, завоеванные Устюговым, а также две награды домашнего чемпионата мира-2011. В общей сложности аннулированы 19 подиумных результатов Устюгова на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпиадах (личных и в составе эстафетных команд).

Один из аннулированных результатов напрямую влияет на мужскую сборную Украины. На чемпионате мира-2011 украинские биатлонисты финишировали третьими в эстафетной гонке, уступив Норвегии и России.

Тогда бронзу завоевала четверка в составе Александра Биланенко, Андрея Дериземли, Сергея Семенова и Сергея Седнева.

За Россию в той гонке на втором этапе бежал Евгений Устюгов. Теперь результат сборной будет аннулирован. Соответственно, к сборной Украины перейдет серебро мужской эстафеты чемпионата мира-2011. А бронза достанется Швеции, которая в гонке финишировала четвертой.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом мужской команды на первый этап Кубка мира сезона-2024/25.