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CAS отклонил апелляцию российского биатлониста: Украина получит серебро чемпионата мира-2011

Олексій Мурзак — 26 ноября 2024, 16:28
CAS отклонил апелляцию российского биатлониста: Украина получит серебро чемпионата мира-2011
Чоловіча збірна України у 2011 році здобула бронзу на ЧС

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова по поводу нарушения антидопинговых правил, лишив его трех олимпийских медалей.

Об этом сообщил Подразделение по обеспечению добродетели в биатлоне (BIU).

Устюгова дисквалифицировали на 4 года с аннулированием всех спортивных результатов с 24 января 2010 года до завершения сезона 2013/2014, включая медали Ванкувера-2010 и Сочи-2014.

Таким образом, Россия потеряла три олимпийских медали, завоеванные Устюговым, а также две награды домашнего чемпионата мира-2011. В общей сложности аннулированы 19 подиумных результатов Устюгова на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпиадах (личных и в составе эстафетных команд).

Один из аннулированных результатов напрямую влияет на мужскую сборную Украины. На чемпионате мира-2011 украинские биатлонисты финишировали третьими в эстафетной гонке, уступив Норвегии и России.

Тогда бронзу завоевала четверка в составе Александра Биланенко, Андрея Дериземли, Сергея Семенова и Сергея Седнева.

За Россию в той гонке на втором этапе бежал Евгений Устюгов. Теперь результат сборной будет аннулирован. Соответственно, к сборной Украины перейдет серебро мужской эстафеты чемпионата мира-2011. А бронза достанется Швеции, которая в гонке финишировала четвертой.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом мужской команды на первый этап Кубка мира сезона-2024/25.

Устюгов Андрій Дериземля Сергій Седнєв Сергій Семенов

Устюгов

CAS отклонил апелляцию российских биатлонистов

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