Прима и Петренко стали чемпионами Украины в смешанной эстафете в составе команды Черниговщины

Сегодня, 26 декабря, на чемпионате Украины по биатлону в Сянках состоялась смешанная эстафета. Победу одержала Черниговская область. Ее цвета защищал Артем Прима, завершивший международную карьеру. Кроме него, в победный квартет входили Ирина Петренко, Дарья Чалык и Руслан Ткаленко.

Они на 55 секунд опередили Сумскую область, за которую выступали Полина Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цымбал и Денис Насыко. В борьбе за бронзу сильнейшими оказались представители Харьковской области.

Итоговые результаты:

1. Черниговская обл. (1) 1:02:54,7

(Ирина Петренко, Дарья Чалык, Артем Прима, Руслан Ткаленко)

2. Сумская обл. (1) +55,1

(Полина Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цымбал, Денис Насыко)

3. Харьковская обл. (1) +2:43,7

(Любовь Кипяченкова, Оксана Коваленко, Александр Пономаренко, Степан Кинаш)

Вчера мужской спринт на чемпионате Украины выиграл Богдан Борковский.