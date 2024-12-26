Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Биатлон

Прима и Петренко стали чемпионами Украины в смешанной эстафете в составе команды Черниговщины

Олег Дідух — 26 декабря 2024, 14:53
Прима и Петренко стали чемпионами Украины в смешанной эстафете в составе команды Черниговщины
Артем Прима
biathlon.com.ua.

Сегодня, 26 декабря, на чемпионате Украины по биатлону в Сянках состоялась смешанная эстафета. Победу одержала Черниговская область. Ее цвета защищал Артем Прима, завершивший международную карьеру. Кроме него, в победный квартет входили Ирина Петренко, Дарья Чалык и Руслан Ткаленко.

Они на 55 секунд опередили Сумскую область, за которую выступали Полина Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цымбал и Денис Насыко. В борьбе за бронзу сильнейшими оказались представители Харьковской области.

Итоговые результаты:

1. Черниговская обл. (1) 1:02:54,7

(Ирина Петренко, Дарья Чалык, Артем Прима, Руслан Ткаленко)

2. Сумская обл. (1) +55,1

(Полина Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цымбал, Денис Насыко)

3. Харьковская обл. (1) +2:43,7

(Любовь Кипяченкова, Оксана Коваленко, Александр Пономаренко, Степан Кинаш)

Вчера мужской спринт на чемпионате Украины выиграл Богдан Борковский.

Ірина Петренко Артем Прима Руслан Ткаленко Чемпіонат України з біатлону

Чемпіонат України з біатлону

Кривонос: Мне повезло в спринте
Борковский стал чемпионом Украины в спринте
Кривонос выиграла спринт на чемпионате Украины 2024
Чемпион мира – на чемпионате Украины. Подручный стартует в суперспринте, но бегут не все.
ЧУ-2024. Валентина Семеренко заняла 18 место в спринте, Елена Городная выиграла гонку

Последние новости