Прима и Петренко стали чемпионами Украины в смешанной эстафете в составе команды Черниговщины
Сегодня, 26 декабря, на чемпионате Украины по биатлону в Сянках состоялась смешанная эстафета. Победу одержала Черниговская область. Ее цвета защищал Артем Прима, завершивший международную карьеру. Кроме него, в победный квартет входили Ирина Петренко, Дарья Чалык и Руслан Ткаленко.
Они на 55 секунд опередили Сумскую область, за которую выступали Полина Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цымбал и Денис Насыко. В борьбе за бронзу сильнейшими оказались представители Харьковской области.
Итоговые результаты:
1. Черниговская обл. (1) 1:02:54,7
(Ирина Петренко, Дарья Чалык, Артем Прима, Руслан Ткаленко)
2. Сумская обл. (1) +55,1
(Полина Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цымбал, Денис Насыко)
3. Харьковская обл. (1) +2:43,7
(Любовь Кипяченкова, Оксана Коваленко, Александр Пономаренко, Степан Кинаш)
Вчера мужской спринт на чемпионате Украины выиграл Богдан Борковский.