Борковский стал чемпионом Украины в спринте

Сегодня, 25 декабря, в Сянках (Львовская область) состоялся мужской спринт в рамках чемпионата Украины по биатлону.

Победу одержал Богдан Борковский, который ни разу не промахнулся на двух огневых рубежах и опередил ближайшего преследователя, Тараса Лесюка, больше чем на минуту. Бронзу в напряженной борьбе с Русланом Ткаленко завоевал Богдан Цымбал.

Отметим, что представители основы сборной Украины в чемпионате не участвуют.

Итоговые результаты:

1. Богдан Борковский (0+0) 21:50,7

2. Тарас Лесюк (0+2) +1:04,0

3. Богдан Цымбал (0+2) +1:27,5

4. Руслан Ткаленко (2+2) +1:28,8

5. Артем Прима (1+1) +1:44,1

6. Роман Боровик (1+1) +1:54,7

Ранее женский спринт выиграла Анна Кривонос.

Зимний чемпионат Украины 2024 года по биатлону продлится до 27 декабря включительно. Помимо спринтов, биатлонисты также будут соперничать в смешанной эстафете и гонках преследования.