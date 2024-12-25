Борковский стал чемпионом Украины в спринте
Сегодня, 25 декабря, в Сянках (Львовская область) состоялся мужской спринт в рамках чемпионата Украины по биатлону.
Победу одержал Богдан Борковский, который ни разу не промахнулся на двух огневых рубежах и опередил ближайшего преследователя, Тараса Лесюка, больше чем на минуту. Бронзу в напряженной борьбе с Русланом Ткаленко завоевал Богдан Цымбал.
Отметим, что представители основы сборной Украины в чемпионате не участвуют.
Итоговые результаты:
1. Богдан Борковский (0+0) 21:50,7
2. Тарас Лесюк (0+2) +1:04,0
3. Богдан Цымбал (0+2) +1:27,5
4. Руслан Ткаленко (2+2) +1:28,8
5. Артем Прима (1+1) +1:44,1
6. Роман Боровик (1+1) +1:54,7
Ранее женский спринт выиграла Анна Кривонос.
Зимний чемпионат Украины 2024 года по биатлону продлится до 27 декабря включительно. Помимо спринтов, биатлонисты также будут соперничать в смешанной эстафете и гонках преследования.