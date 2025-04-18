Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Биатлон

Украинский биатлонист претендует на звание "новичок сезона" от IBU

Олексій Мурзак — 18 апреля 2025, 21:45
Украинский биатлонист претендует на звание новичок сезона от IBU
Віталій Мандзин (зліва)
IBU

22-летний украинский биатлонист Виталий Мандзин в списке претендентов на звание "новичок сезона".

Об этом сообщает IBU.

Также на эту награду претендуют норвежцы Мартин Улдаль (23 года) и Исак Фрей (21 год), а также немецкий биатлонист Данило Ритмюллер (25 лет).

Напомним, сезон-2024/25 Мандзин завершил на 31 позиции общего зачета Кубка мира.

Лучшим результатом сезона в личных гонках стало 4 место в короткой индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место Мандзин получил бронзу в составе эстафетной четверки.

По итогам международного сезона, который для тернопольского атлета стал первым полноценным на взрослом уровне, Мандзин проиграл борьбу за титул лучшего молодого биатлониста Кэмпбелу Райту из США.

Голосование продлится до субботы, 19 апреля. Проголосовать можно на сайте IBU, а также на страницах в Instagram и Facebook.

IBU

Впервые за 30 лет: IBU не будет проводить летний чемпионат мира 2025
Иван Крулько: В Буковеле будет одна из лучших биатлонных арен мира
IBU может ввести серебряный биб для возрастных спортсменов
Все украинки финишировали в зачетной зоне спринта Кубка IBU
Три украинки финишировали в зачетной зоне индивидуальной гонки последнего этапа Кубка IBU

Последние новости