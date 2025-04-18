Украинский биатлонист претендует на звание "новичок сезона" от IBU

22-летний украинский биатлонист Виталий Мандзин в списке претендентов на звание "новичок сезона".

Об этом сообщает IBU.

Также на эту награду претендуют норвежцы Мартин Улдаль (23 года) и Исак Фрей (21 год), а также немецкий биатлонист Данило Ритмюллер (25 лет).

Напомним, сезон-2024/25 Мандзин завершил на 31 позиции общего зачета Кубка мира.

Лучшим результатом сезона в личных гонках стало 4 место в короткой индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место Мандзин получил бронзу в составе эстафетной четверки.

По итогам международного сезона, который для тернопольского атлета стал первым полноценным на взрослом уровне, Мандзин проиграл борьбу за титул лучшего молодого биатлониста Кэмпбелу Райту из США.

Голосование продлится до субботы, 19 апреля. Проголосовать можно на сайте IBU, а также на страницах в Instagram и Facebook.