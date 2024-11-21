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Чемпион Биатлон

Йоханнес Бе назвал дату завершения карьеры

Олег Дідух — 21 ноября 2024, 15:35
Йоханнес Бе назвал дату завершения карьеры
Йоганнес Бо
Fondoitalia

Звездный норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что завершит карьеру после олимпийского сезона-2025/26 лет.

31-летнего спортсмена цитирует DPA International.

"Я не буду продолжать карьеру после 2026 года. Неважно, будет ли у меня на то время четыре, пять или шесть Кубков мира, одержу ли я 85, 90 или 100 побед.

Дата установлена. Поэтому мне нужно достичь всего, чего могу к тому времени. Биатлон уносит у меня очень много энергии у меня, семьи и, прежде всего, жены", – заявил норвежец.

Ранее Бо признался, что хочет побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед на Кубке мира. Пока у Йоханнеса 85 побед, у его легендарного соотечественника – 95.

Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в финском Контиолахте.

Йоганнес Бо Кубок світу з біатлону

Йоганнес Бо

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