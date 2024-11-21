Йоханнес Бе назвал дату завершения карьеры
Йоганнес Бо
Fondoitalia
Звездный норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что завершит карьеру после олимпийского сезона-2025/26 лет.
31-летнего спортсмена цитирует DPA International.
"Я не буду продолжать карьеру после 2026 года. Неважно, будет ли у меня на то время четыре, пять или шесть Кубков мира, одержу ли я 85, 90 или 100 побед.
Дата установлена. Поэтому мне нужно достичь всего, чего могу к тому времени. Биатлон уносит у меня очень много энергии у меня, семьи и, прежде всего, жены", – заявил норвежец.
Ранее Бо признался, что хочет побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед на Кубке мира. Пока у Йоханнеса 85 побед, у его легендарного соотечественника – 95.
Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в финском Контиолахте.