Йоханнес Бе назвал дату завершения карьеры

Звездный норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что завершит карьеру после олимпийского сезона-2025/26 лет.

31-летнего спортсмена цитирует DPA International.

"Я не буду продолжать карьеру после 2026 года. Неважно, будет ли у меня на то время четыре, пять или шесть Кубков мира, одержу ли я 85, 90 или 100 побед.

Дата установлена. Поэтому мне нужно достичь всего, чего могу к тому времени. Биатлон уносит у меня очень много энергии у меня, семьи и, прежде всего, жены", – заявил норвежец.