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Чемпион Биатлон

Йоханнес Бе назвал главную цель в карьере

Олег Дідух — 14 октября, 17:52
Йоханнес Бе назвал главную цель в карьере
Йоганнес Бо
FondoItalia

Звездный норвежский биатлонист Йоханнес Бе признался, что его главная цель в карьере – побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед на этапах Кубка мира.

Слова 31-летнего норвежца приводит FondoItalia.

"Моя цель – побить рекорд Бьерндалена за победами. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я самый выдающийся биатлонист всех времен.

Думаю, мне просто найти мотивацию. После сезона я делаю большие перерывы, во время которых не сосредоточен на тренировках.

Это позволяет мне перезарядить батарейки и поддерживать высокий уровень мотивации, не уставая сильно в течение года".

На данный момент на счету Бо-младшего 85 личных побед на Кубке мира, у Бьерндалена – 95.

Ранее сообщалось о том, что Эспер Нелин получил заражение крови .

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Йоганнес Бо

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