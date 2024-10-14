Йоханнес Бе назвал главную цель в карьере
Йоганнес Бо
FondoItalia
Звездный норвежский биатлонист Йоханнес Бе признался, что его главная цель в карьере – побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед на этапах Кубка мира.
Слова 31-летнего норвежца приводит FondoItalia.
"Моя цель – побить рекорд Бьерндалена за победами. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я самый выдающийся биатлонист всех времен.
Думаю, мне просто найти мотивацию. После сезона я делаю большие перерывы, во время которых не сосредоточен на тренировках.
Это позволяет мне перезарядить батарейки и поддерживать высокий уровень мотивации, не уставая сильно в течение года".
На данный момент на счету Бо-младшего 85 личных побед на Кубке мира, у Бьерндалена – 95.
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