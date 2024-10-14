Йоханнес Бе назвал главную цель в карьере

Звездный норвежский биатлонист Йоханнес Бе признался, что его главная цель в карьере – побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед на этапах Кубка мира.

Слова 31-летнего норвежца приводит FondoItalia.

"Моя цель – побить рекорд Бьерндалена за победами. Хочу иметь возможность сказать сыну, что я самый выдающийся биатлонист всех времен.

Думаю, мне просто найти мотивацию. После сезона я делаю большие перерывы, во время которых не сосредоточен на тренировках.

Это позволяет мне перезарядить батарейки и поддерживать высокий уровень мотивации, не уставая сильно в течение года".