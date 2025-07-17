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Готовится, несмотря на травму колена: Кристина Дмитренко рассказала о нюансах летней подготовки к Олимпиаде-2026

Денис Шаховець — 17 июля 2025, 09:00
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Готовится, несмотря на травму колена: Кристина Дмитренко рассказала о нюансах летней подготовки к Олимпиаде-2026

Женская сборная Украины по биатлону уже пересекла экватор летнего цикла подготовки к олимпийскому сезону. Позади родные зеленые Карпаты, заснеженные даже летом ледники австрийского Рамзау и вечно живописный итальянский Антхольц – место ближайших олимпийских биатлонных битв!

"Чемпион" пообщался с Кристиной Дмитренко, которая является одной из лидеров украинской команды. 26-летняя биатлонистка в этом году финишировала 11-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Ленцерхайде, неоднократно благодаря качественным результатам пробивала себе путь к масс-стартам, а это важные зачетные баллы в командную корзину.

Черниговская биатлонистка – одна из тех кто "тянет" команду после ухода ее золотого состава. И такие же на нее надежды перед Олимпиадой-2026.

Мы "поймали" Кристину дома в Чернигове, в перерыве между тренировочными сборами. И быстренько расспросили об особенностях нынешней подготовки.

Ближе к сестрам Эберг

 Кристина, следующий этап подготовки команда проведет в эстонском Отепяя. А потом?

С 21 июля по 10 августа у нас будет следующий зарубежный сбор, но это два мини-сбора в одном. 10 дней в Эстонии, а потом переезд на 10 дней в Швецию.

 К уже хорошо знакомому Идре?

Нет, не Идре, но еще и точного места не знаю.

 После высокогорных сборов вы едете на низину, в этом есть какие-то особенности в плане высокогорной подготовки и ее нюансов?

До этого мы имели два сбора в горах, где надо было проходить адаптацию к высоте. Преимущественно делали базовые, длительные тренировки. А в Эстонии, в Отепяя, уже нет высоты (150 м. над уровнем моря), чтобы под нее адаптироваться, поэтому там будем сразу "включаться" и концентрироваться на развивающей работе.

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Идеальный Антхольц высасывает силы

– Чем отличались предыдущие сборы друг от друга в плане характера тренировок? Где-то было больше лыжероллеров, где-то кроссов, где-то стрельбы. На что и где делались акценты?

За прошлый месяц получилось много рабочего объема, кросса и роллеров было больше, если смотреть по электронному дневнику. Акцент делала на всем, в основном – это работа на роллерах, разминки и заминки, стрельба.

– Как ты лично "пережила" предыдущие этапы подготовки? Где было тяжелее всего, а где легче всего?

– В конце сбора в Антхольце уже почувствовала усталость, но это рабочий момент, потому что весь сбор выкладывалась на каждой тренировке, много объема было выполнено. Но сейчас уже восстановилась.

 Насколько было важно побывать летом на месте проведения Олимпиады-2026? Не планируют ли там, возможно, менять конфигурацию трассы или стадиона под Игры?

– Здесь действительно солидная высота (1635 м над уровнем моря), трасса отличается, не такая, как зимой. А будут ли что-то менять или нет, мне не известно. По моему мнению, там и так все идеально.

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Почти футбольная травма, но не критично

– Сборы – это в определенной степени возможность "почувствовать тело" перед сезоном. Какие сигналы тебе "посылает" тело в плане физической готовности? Не было ли каких-то повреждений, микротравм, которые бы выбивали из процесса?

– Травма колена есть, мениск. Она появилась еще в середине сезона 2024/25. Был дискомфорт, но только после первого сбора сделала МРТ. Травма не критическая, тренеры и врачи адаптируют под эту тренировку время от времени. В общем, как на данный момент выполнила тренировочный план на 99 процентов, могу сказать, что все идет по плану.

– Поскольку ты одна из лидеров сезона по статистике стрельбы, расскажи, пожалуйста, подробнее о именно стрелковой подготовке на сборах. Что получается, что нет, возможно, какие-то корректируете детали?

– Уже с первого сбора начала добавлять в скорострельности. А так, пока рано делать какие-то выводы. Когда уже наступит время соревнований, я смогу увидеть, что стало лучше, а что хуже.

– В Антхольце сейчас чуть ли не весь биатлонный мир собрался – с кем из других команд удалось пересечься? Возможно, с кем-то имели общие контрольные старты?

– К сожалению, почти никого не было в то время, когда мы там были. В последний день нашего сбора приехали американцы. Было бы очень интересно провести совместный контрольный старт с другими командами, хотя лучше это делать не сейчас, а уже после сбора в Отепяя, когда мы сделаем развивающие и скоростные тренировки.

Кристина Дмитренко
Кристина Дмитренко
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 Предусмотрены ли у вас международные старты ввиду изменений в календаре?

– В этом году нет летнего чемпионата мира, но хочется сравнить себя с другими спортсменами и посмотреть, на каком я уровне нахожусь. Чемпионат Украиныпока единственный запланированный официальный старт.

 Какой момент из всего подготовительного летнего периода запомнился больше всего?

– Как по мне, каждый тренировочный сбор по-своему "прикольный".

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 Чем занимаешься в период между сборами, когда есть возможность немного передохнуть?

– Провожу время с семьей, восстанавливаю свое тело, но каждый день делаю тренировки. Не потому, что надо, а потому, что мне это нравится.