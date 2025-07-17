Готовится, несмотря на травму колена: Кристина Дмитренко рассказала о нюансах летней подготовки к Олимпиаде-2026

Женская сборная Украины по биатлону уже пересекла экватор летнего цикла подготовки к олимпийскому сезону. Позади родные зеленые Карпаты, заснеженные даже летом ледники австрийского Рамзау и вечно живописный итальянский Антхольц – место ближайших олимпийских биатлонных битв!

"Чемпион" пообщался с Кристиной Дмитренко, которая является одной из лидеров украинской команды. 26-летняя биатлонистка в этом году финишировала 11-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Ленцерхайде, неоднократно благодаря качественным результатам пробивала себе путь к масс-стартам, а это важные зачетные баллы в командную корзину.

Черниговская биатлонистка – одна из тех кто "тянет" команду после ухода ее золотого состава. И такие же на нее надежды перед Олимпиадой-2026.

Мы "поймали" Кристину дома в Чернигове, в перерыве между тренировочными сборами. И быстренько расспросили об особенностях нынешней подготовки.

Ближе к сестрам Эберг

– Кристина, следующий этап подготовки команда проведет в эстонском Отепяя. А потом?

– С 21 июля по 10 августа у нас будет следующий зарубежный сбор, но это два мини-сбора в одном. 10 дней в Эстонии, а потом переезд на 10 дней в Швецию.

– К уже хорошо знакомому Идре?

– Нет, не Идре, но еще и точного места не знаю.

– После высокогорных сборов вы едете на низину, в этом есть какие-то особенности в плане высокогорной подготовки и ее нюансов?

– До этого мы имели два сбора в горах, где надо было проходить адаптацию к высоте. Преимущественно делали базовые, длительные тренировки. А в Эстонии, в Отепяя, уже нет высоты (150 м. над уровнем моря), чтобы под нее адаптироваться, поэтому там будем сразу "включаться" и концентрироваться на развивающей работе.

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Идеальный Антхольц высасывает силы

– Чем отличались предыдущие сборы друг от друга в плане характера тренировок? Где-то было больше лыжероллеров, где-то кроссов, где-то стрельбы. На что и где делались акценты?

– За прошлый месяц получилось много рабочего объема, кросса и роллеров было больше, если смотреть по электронному дневнику. Акцент делала на всем, в основном – это работа на роллерах, разминки и заминки, стрельба.

– Как ты лично "пережила" предыдущие этапы подготовки? Где было тяжелее всего, а где легче всего?

– В конце сбора в Антхольце уже почувствовала усталость, но это рабочий момент, потому что весь сбор выкладывалась на каждой тренировке, много объема было выполнено. Но сейчас уже восстановилась.

– Насколько было важно побывать летом на месте проведения Олимпиады-2026? Не планируют ли там, возможно, менять конфигурацию трассы или стадиона под Игры?

– Здесь действительно солидная высота (1635 м над уровнем моря), трасса отличается, не такая, как зимой. А будут ли что-то менять или нет, мне не известно. По моему мнению, там и так все идеально.

Почти футбольная травма, но не критично

– Сборы – это в определенной степени возможность "почувствовать тело" перед сезоном. Какие сигналы тебе "посылает" тело в плане физической готовности? Не было ли каких-то повреждений, микротравм, которые бы выбивали из процесса?

– Травма колена есть, мениск. Она появилась еще в середине сезона 2024/25. Был дискомфорт, но только после первого сбора сделала МРТ. Травма не критическая, тренеры и врачи адаптируют под эту тренировку время от времени. В общем, как на данный момент выполнила тренировочный план на 99 процентов, могу сказать, что все идет по плану.

– Поскольку ты одна из лидеров сезона по статистике стрельбы, расскажи, пожалуйста, подробнее о именно стрелковой подготовке на сборах. Что получается, что нет, возможно, какие-то корректируете детали?

– Уже с первого сбора начала добавлять в скорострельности. А так, пока рано делать какие-то выводы. Когда уже наступит время соревнований, я смогу увидеть, что стало лучше, а что хуже.

– В Антхольце сейчас чуть ли не весь биатлонный мир собрался – с кем из других команд удалось пересечься? Возможно, с кем-то имели общие контрольные старты?

– К сожалению, почти никого не было в то время, когда мы там были. В последний день нашего сбора приехали американцы. Было бы очень интересно провести совместный контрольный старт с другими командами, хотя лучше это делать не сейчас, а уже после сбора в Отепяя, когда мы сделаем развивающие и скоростные тренировки.

Кристина Дмитренко Instagram

– Предусмотрены ли у вас международные старты ввиду изменений в календаре?

– В этом году нет летнего чемпионата мира, но хочется сравнить себя с другими спортсменами и посмотреть, на каком я уровне нахожусь. Чемпионат Украины – пока единственный запланированный официальный старт.

– Какой момент из всего подготовительного летнего периода запомнился больше всего?

– Как по мне, каждый тренировочный сбор по-своему "прикольный".

– Чем занимаешься в период между сборами, когда есть возможность немного передохнуть?

– Провожу время с семьей, восстанавливаю свое тело, но каждый день делаю тренировки. Не потому, что надо, а потому, что мне это нравится.