Горы, которые выключают моторы. Известный экс-биатлонист объяснил, почему в Антхольце очень трудно соревноваться

Этап Кубка мира по биатлону в конце января традиционно принимает итальянская Антхольц-Антерсельва. С точки зрения спортивной физиологии – это одна из самых тяжелых, если не самая тяжелая локация для соревнований в Европе. Все трудности – из-за высокогорья, ведь арена находится на высоте 1634 метров над уровнем моря.

Условный киевлянин, когда едет на отдых в украинские Карпаты, уже может чувствовать, как порой закладывает в ушах, или сходит в горы и уже бы спал целый день. И эти ощущения возникают еще на сравнительно малых высотах. А что же говорить, когда на значительно большей высоте приходится соревноваться в спорте высших достижений ...

Подробно обращаем внимание именно на Антхольц еще и потому, что в этой живописной части Доломитовых Альп состоятся биатлонные соревнования Олимпиады-2026. В горах, и уже не за горами.

Высокие горы – низкие результаты, хотя и не для всех

Высокогорные проблемы обнажились еще во время летней Олимпиады Мехико-1968. Соревнования на высоте более 2000 метров стали каторгой для многих, казалось бы, хорошо тренированных атлетов. После многих финишей в различных, преимущественно циклических видах, атлеты падали обессиленные как нигде, теряли сознание, долго не могли восстановиться.

А этим удачно пользовались олимпийцы горных стран – их организмы были более адаптированы к битве с природой. В условиях разреженного кислорода трудно бежать, а вот прыжок в разреженном воздухе – лети куда хочешь! И, возможно, именно это позволило установить невиданный рекорд легендарному американцу Бобу Бимону в прыжках в длину

Biathlon Antholz Anterselva

Есть и такой факт. Самая высокогорная футбольная арена находится в Ла-Пасе на высоте 3637 метров. И именно там боливийцы исторически и феерично крушили бразильцев и аргентинцев в футболе. Но несмотря на все протесты других федераций, ФИФА в 2007-м все же сертифицировала арену.

Горный опыт и важные критические дни

Но еще со времен мексиканской Олимпиады календари соревнований начали планировать тщательно, так же как и тренировочные методики. А набраться горного воздуха в подготовительный период стало неким must have. И биатлон не стал исключением, ведь этапы Кубка мира, чемпионаты мира и Европы, Олимпиады не избегают в календарях высокогорных локаций.

Другое дело, что в биатлоне действуют высотные ограничения – 1800 метров над уровнем моря и ни метром выше! То есть, Антхольц-Антерсельва со своей высотой этот потолок выдерживает и под критерий подпадает. Кстати, похожие климатические ограничения действуют и на минусовые температуры – при минус 30 соревнования запрещены, а все что ниже, то на рассмотрение организаторов. Но если лютые холода уже стали экзотикой, то высота никуда не делась и не денется.

"Один из главных вызовов Антхольца и любой высокогорной биатлонной арены – это дни акклиматизации. Обычно, самым критическим является период с 4-го по 6-й день с момента заезда в горы", – объясняет Вячеслав Деркач, известный украинский биатлонист, а ныне глава Государственного центра олимпийской подготовки по биатлону.

Бывший спортсмен вспоминает известную и успешную биатлонную историю, которая объясняет еще один нюанс по акклиматизации.

"В 2003-м мы Андреем Дериземлей приехали на этап Кубка мира в Антхольц сразу же после Всемирной Универсиады (состоялась в итальянском Тарвизио, высота над уровнем моря 750 м). Выступали там, как говорится, "с чистого листа", то есть горы на нас еще не успели сильно подействовать. Мы тогда неплохо выступили. Андрей победил в масс-старте, а я был 11-м. Но горы – это сложный и тонкий вопрос. Подействуют ли они на тебя и как – зависит от совокупности многих факторов, и физическая готовность – один из важнейших", – объясняет господин Деркач.

Вячеслав Деркач Dagmar Schweitzer

Скажи какой у тебя пульс – скажу, что ты настреляешь

Биатлонный функционер, опираясь на собственный опыт, пытается просчитать, как высокогорье может повлиять на биатлонистов в контексте нынешнего соревновательного календаря, то есть 6-го этапа Кубка мира, который стартует в четверг, 23 января.

"Скорее всего, в понедельник уже почти все команды после этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге переедут в Антхольц. То есть, уже с четверга могут наступить эти так называемые "критические дни". Но опять стоит отметить – кто-то почувствует сложности больше, а кто-то меньше, а кто-то может и практически не почувствовать. Но в общем – далеко не каждый организм сможет давать стопроцентную отдачу, а биатлонисты же будут работать на максимуме, все борются за свои места и ставят перед собой высокие задачи, это же профессиональный спорт. Бывают здесь и форс-мажоры. Те, кто на протяжении многих лет анализирует результаты в Антхольце, могут увидеть большие отставания, более минуты проигрыша может быть даже на одном, преимущественно, последнем круге дистанции".

Бывший спортсмен обращает внимание на еще один существенный нюанс, который часто остается за кадром.

"Гипоксия, то есть кислородное голодание, влияет на пульсовые режимы. Если биатлонист во время гонки работает в зоне 180-200, то в Антхольце это может быть и 220! А это еще и изрядно усложняет стрельбу, ведь она тесно связана с пульсом спортсмена, а эти все моменты тщательно отрабатываются на тренировках в соответствующих условиях. Поэтому стрельба на высокогорье – это испытание".

Как организм перенесет нагрузку горами зависит еще и от телостроения атлета.

"В теории, чем выше атлет ростом – тем ему должно быть тяжелее в горах. Но опять же, есть разные сопутствующие факторы. Может высокий атлет быть так хорошо подготовленным, что его антропометрия и не станет его минусом, здесь все очень индивидуально", – отмечает экс-биатлонист.

Рожденные в горах могут "летать"

Влияние на способность переносить кислородное голодание имеет также и местность, в которой родились, проживают и тренируются биатлонисты.

"Естественно, легче справляются с высокогорьем представители горных стран. Итальянцы, швейцарцы, словенцы, французы, да и норвежцы. Представим, что у нас, например, человек вырос в Ворохте или Буковеле (высота 800-1000 м), он от природы уже будет иметь определенное преимущество, гемоглобин такого организма кислород лучше транспортирует по телу – это чистая физиология. А Чернигов, например, это равнина, 120 м. И у спортсмена, который здесь родился и проживает уже нет таких данных. Разве что есть какая-то наследственная генетика. Поэтому все это приобретается в рамках тяжелого тренировочного процесса. Поэтому и немало предсезонных сборов проводятся в высокогорье, вдали от дома и родных. Хотя и просто быть рожденным в горах – это еще далеко не залог успеха", – говорит экс-биатлонист.

По словам Вячеслава Деркача, для тренировочного эффекта в горах нужно быть не менее 16-20 дней.

"Если эти сроки выдержать, то когда уже спортсмен спускается с высокогорья на меньшие высоты – его результаты будут хорошими, многие в этот период и вообще могут продемонстрировать свой лучший результат. Ведь в это время наступает фаза гиперкомпенсации. Проще говоря, сказывается эффект от пребывания в горах и улучшается работоспособность организма", – говорит Вячеслав Деркач.

С учетом высот, на которых расположены биатлонные арены, составляется график соревнований на сезон. Высота набирается плавно – от этапа к этапу. Ведь резкие перепады, рваная подготовка и соревнования – это всегда большой стресс для организма.

Biathlon Antholz Anterselva

"Чемпионат Европы в этом году будет в итальянском Мартелле, там немного меньше высота, чем в Антхольце, но это тоже высокогорье. А оттуда уже команды переедут в швейцарский в Ленцерхайде на чемпионат мира, там тоже высота в этих пределах – 1400 метров. Поэтому все должны успеть втянуться", – отмечает господин Деркач.

Высота над уровнем моря локаций в сезоне 2024/2025

Контиолахти (Финляндия) – 100 м

Хохфильцен (Австрия) – 960

Анси-Ле-Гран-Борнан (Франция) – 920

Оберхоф (Германия) – 820

Рупольдинг (Германия) – 650

Антхольц-Антерсельва (Италия) – 1630

Ленцерхайде (Швейцария) – 1450

Нове-Место (Чехия) – 620

Поклюка (Словения) – 1350

Холменколен (Норвегия) – 300

Кстати, в Антхольц-Антерсельве бывает и другой фактор, который влияет на результат стрельбы.

"Там морозец, солнышко, вроде все прекрасно... Но бывает туман так натянет с озера, что на пристрелке тренер с трубой вынужден с биржи идти к коврику, чтобы разглядеть установку, по которой велась стрельба", – вспоминает спортивный функционер.

Интересно, что высота способна на сюрпризы и в словенской Поклюке, там в марте состоится предпоследний этап Кубка мира. О капризах этой известной биатлонной локации расскажем в наших следующих публикациях.