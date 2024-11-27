В новом сезоне не будет телетрансляций Кубка IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от проведения трансляций Кубка IBU в новом сезоне.

Об этом сообщает IBU на своем официальном сайте.

В предыдущие годы гонки Кубка IBU в Украине транслировало Суспильне. Новый сезон второго дивизиона мирового биатлона стартует в четверг, 28 ноября, мужским спринтом в шведском Идре. В целом на первом этапе состоятся по два мужских и женских спринта, а также по одной гонке преследования у мужчин и женщин.

Отметим, что Кубок мира в Украине будет в дальнейшем транслировать Суспильне.

В понедельник, 25 ноября, стал известен состав сборной Украины на первый этап Кубка IBU в Идре. Суммарно в Швеции команду представят 11 спортсменов: 5 мужчин и 6 женщин.