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Ведущая украинская биатлонистка пропустит стартовый этап Кубка мира

Руслан Травкін — 11 ноября 2024, 13:51
Ведущая украинская биатлонистка пропустит стартовый этап Кубка мира
Ірина Петренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Опытная украинская биатлонистка Ирина Петренко пропустит первый этап Кубка мира по биатлону.

Об этом заявил тренер национальной команды Михаил Зоц в комментарии для "Биатлон Украина".

"Восстановление Ирины проходило, и даже проходит не так быстро, как хотелось бы, а чуть-чуть затянулось. Но она возобновила тренировки, она с нами сейчас на сборе в Италии, хотя работает еще не в полную силу.

Бережем мы ее в более техническом плане, и не на 100% она получает нагрузки, которые имела бы в этом сезоне. Поэтому на сегодняшний день рассчитывать на нее на первом этапе в Контиолахте точно не будем, а надеемся, что в Гогфильцене (на втором этапе – прим.) Ирина Петренко уже появится.

К сожалению, такое случилось. Ирина Петренко провела качественную подготовку по сравнению с предыдущим сезоном. Петренко – это наша боевая единица команды и даже эстафетной четверки", – сказал тренер.

Напомним, в прошлом сезоне украинка заняла 41-е место в рейтинге Кубка мира.

32-летняя Петренко – одна из самых титулованных биатлонисток Украины. Она серебряный призер чемпионата мира-2017 в составе женской эстафеты. На ее счету четыре золотых награды Чемпионатов Европы. Также она завоевала награды на чемпионате мира среди юниоров и Универсиаде-2013.

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