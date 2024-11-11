Ведущая украинская биатлонистка пропустит стартовый этап Кубка мира

Опытная украинская биатлонистка Ирина Петренко пропустит первый этап Кубка мира по биатлону.

Об этом заявил тренер национальной команды Михаил Зоц в комментарии для "Биатлон Украина".

"Восстановление Ирины проходило, и даже проходит не так быстро, как хотелось бы, а чуть-чуть затянулось. Но она возобновила тренировки, она с нами сейчас на сборе в Италии, хотя работает еще не в полную силу.

Бережем мы ее в более техническом плане, и не на 100% она получает нагрузки, которые имела бы в этом сезоне. Поэтому на сегодняшний день рассчитывать на нее на первом этапе в Контиолахте точно не будем, а надеемся, что в Гогфильцене (на втором этапе – прим.) Ирина Петренко уже появится.

К сожалению, такое случилось. Ирина Петренко провела качественную подготовку по сравнению с предыдущим сезоном. Петренко – это наша боевая единица команды и даже эстафетной четверки", – сказал тренер.