Стало известно, кто от мужской сборной будет бежать за Украину в смешанных эстафетах в Контиолахти

Тренер сборной Украины по биатлону Надежда Белова назвала состав мужской команды на сингл-микст и классическую смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира.

Об этом сообщает biathlonnews.

В одиночном миксте примет участие Артем Тищенко, а в классическом миксте – Антон Дудченко и Виталий Мандзин.

Дмитрий Пидручный будет стартовать в классической эстафете. Также в классической эстафете должен стартовать Богдан Цимбал.

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти. Обе смешанные эстафеты состоятся 30 ноября. Сингл-микст начнется в 14:15 по Киеву, а старт классического микста запланирован на два с половиной часа позже.