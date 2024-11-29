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Стало известно, кто от мужской сборной будет бежать за Украину в смешанных эстафетах в Контиолахти

Руслан Травкін , Денис Шаховець — 29 ноября 2024, 12:33
Стало известно, кто от мужской сборной будет бежать за Украину в смешанных эстафетах в Контиолахти
Надія Бєлова
Biathlon.com.ua

Тренер сборной Украины по биатлону Надежда Белова назвала состав мужской команды на сингл-микст и классическую смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира.

Об этом сообщает biathlonnews.

В одиночном миксте примет участие Артем Тищенко, а в классическом миксте – Антон Дудченко и Виталий Мандзин.

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Дмитрий Пидручный будет стартовать в классической эстафете. Также в классической эстафете должен стартовать Богдан Цимбал.

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти. Обе смешанные эстафеты состоятся 30 ноября. Сингл-микст начнется в 14:15 по Киеву, а старт классического микста запланирован на два с половиной часа позже.

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