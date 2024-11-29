Стало известно, кто от мужской сборной будет бежать за Украину в смешанных эстафетах в Контиолахти
Надія Бєлова
Biathlon.com.ua
Тренер сборной Украины по биатлону Надежда Белова назвала состав мужской команды на сингл-микст и классическую смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира.
Об этом сообщает biathlonnews.
В одиночном миксте примет участие Артем Тищенко, а в классическом миксте – Антон Дудченко и Виталий Мандзин.
Дмитрий Пидручный будет стартовать в классической эстафете. Также в классической эстафете должен стартовать Богдан Цимбал.
Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти. Обе смешанные эстафеты состоятся 30 ноября. Сингл-микст начнется в 14:15 по Киеву, а старт классического микста запланирован на два с половиной часа позже.