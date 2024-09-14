Хекки ушла в гольф, Эберг помогает продавать чулки. Как биатлонистки заряжаются перед сезоном

15 сентября в немецком Дрездене состоится большое событие летнего биатлона – гонки Сity Biathlon. Там будет немало звезд, а за Украину будет бежать и стрелять Юлия Джима.

Мы же "пробежались" соцсетями некоторых ведущих биатлонисток, посмотрели, чем они дышат накануне снежного сезона. Рассмотреть их вживую сложно – летний чемпионат мира "большие" традиционно игнорируют.

О безумной летней форме обладательницы хрустального глобуса, итальянки Лизы Виттоцци мы уже рассказывали.

А вот триумфаторка позапрошлого сезона, Жюлья Симон, тоже пытается демонстрировать уверенность. Чтобы держать ту же Виттоцци в психологическом давлении.

Симон дома во Франции, в Анси, на фестивале Мартена Фуркада выиграла масс-старт. Опередила мощных Жюстин Бреза-Буше и Ингрид Тандреволд из Норвегии. Лу Жанмонно, второй номер мирового тотала, и его надежда Софи Шово были 4-й и 5-й соответственно. Симон "побила" своих, чтобы чужие боялись. Хотя делаем скидку на лето. Зима немного всех подровняет.

"Трекинговые колготки – для прогулок по лесу и более жестких походов" – это рекламное сообщение Эльвиры Эберг. Прошлогодний поход для шведки был действительно жестким. От взрывной атлетки, призера ЧМ, ждали взлета на самые вершины. Шведки обычно очень вымерено проводят межсезонье. Что натренировали – увидим уже скоро. Понимаем, что Эльвира летом не только чулки рекламировала.

Прагматические немки уже думают об олимпийском Антхольце-2026. В интервью пресс-службе IBU тренер Свере Олсбю Ройселанд (муж известной экс-биатлонистки) сказал: главное подтянуть молодых к Олимпиаде-2026, чтобы не было дисбаланса. И сделать так, чтобы пик формы не выстреливал преждевременно, в декабре. Девушки должны быть выносливыми и получать удовольствие и в феврале, и в марте.

Команда тренируется без Янины Хеттих Вальц, несколько раз в сезоне настреливавшей на пьедестал. Она готовится к старту другой гонки – материнской. А там точно нужно быть в форме.

Опытная Франциска Пройс выиграла летний чемпионат Германии. А в соцсетях продемонстрировала, как под наблюдением пса погружается в ледяную горную воду. Мол, это самый лучший способ расслабления после тяжелой тренировки. Титулованную биатлонистку наградили орденом за заслуги перед Баварским краем.

Лена Хекки Гросс – ярко влетела в мировую элиту. А теперь швейцарка еще и отправилась в гольф, в этом спорте её брат. И даже была капитаном команды на кубке Райдера! Говорит, хорошо тренировалась, хорошо отдыхала и будет очень довольна, если прошлогодняя сказка повторится! Глобальная цель на сезон, уверяет, – это стабильность.

А уже сегодня (14 сентября) швейцарская федерация биатлона показала в соцсетях, как тренируется во время снегопада! В Альпах аномальная погода в середине сентября!

Лиза-Тереза Хаузер, прима австрийской команды, в прошлом сезоне выглядела бледно. Но межсезонье проводит ярко. Участвовала в вело-тренажерном челендже против лыжного альпиниста и сноубордиста. Крутили педали по 20 секунд – сравнивали стартовую скорость. Больше всего биатлонистка собрала под другим сообщением – где-то на альпийских долинах с бутылкой пива. Спортсменка рекламирует безалкогольное. А работа со спонсорами у европейских атлетов отлажена.

Наиболее по биатлонному беззаботными смотрятся фотографии норвежки Марте Олсбю Ройсланд. Трехкратной олимпийской чемпионке Пекина уже некуда спешить, в прошлом году она ушла из биатлона. И сидит на берегу моря с малышом на руках. Такая она простая – звездная жизнь.