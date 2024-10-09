Литва отказалась от матча против белорусов в плей-офф отбора к ЧМ-2025

Сборная Литвы по пляжному футболу отказалась играть против команды Беларуси матч 1/8 финала Европейского отбора к чемпионату мира 2025. Поэтому литовцы покидают турнир, который продолжается в Испании.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Литвы.

"Досадно, что наши футболисты не смогут побороться за выход в следующий раунд и померяться силами с элитными командами, но ценности в таком случае выше спортивного результата", – цитирует президента Ассоциации футбола Литвы Эдгараса Станкявичюса сайт организации.

Напомним, Литва вышла в плей-офф отборочных соревнований как одна из лучших команд, занявших третьи места. В групповом турнире литовцы уступили сборным Франции и Швейцарии, но в последнем поединке разгромили команду Мальты.

Отметим, что сборная Украины, которая сегодня проиграла матч 1/8 команде Франции (4:5), во время пребывания в Испании встретилась с эстонскими пляжными футболистами, чтобы поблагодарить их за поддержку. Ранее сборная Эстонии в Суперфинале Евролиги также отказалась играть против белорусов – в знак поддержки Украины.