Один удар – и "оревуар". Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025

Сборная Украины вела в счете в течение всего матча, но минимально проиграла национальной команде Франции в 1/8 финала Европейского квалификационного раунда к чемпионату мира 2025 по пляжному футболу. Поединок завершился поражением "сине-желтых" со счетом 4:5.

Украинцы начали матч активно, создавали постоянное напряжение у чужих ворот. В начале тайма заработали два штрафных, но дважды голкипер отражал мощные удары. Потом уже наш вратарь Андрей Неруш потянул удар со штрафного почти с центра поля.

В середине периода Тимофей Листопад классно закрыл мяч корпусом у лицевой линии, его уложили в песок – пенальти! С первой попытки украинец не забил – вратарь отбил мяч. Но пришлось перебить из-за нарушения правил французским защитником! Со второго раза Тимофей был точным – 1:0.

Почти в следующей атаке отличился Левченко! Защитник с голкипером не поделили верховой мяч, тот отскочил к нашему игроку, а Игорь технически в касание забросил его в пустые ворота. Французы же забили впервые почти из ничего. Варелл удачно вставил ногу и в борьбе переправил мяч в ворота Неруша. В этот момент на поле находились два мяча, но арбитр проигнорировал внештатную ситуацию. Первый тайм украинцы завершали в атаках, однако закрепить преимущество не смогли.

В самом начале второго тайма команда Николая Костенко увеличила свое преимущество: классным ударом отличился Андрей Пашко. Французы имели возможность забить со штрафного – после привычного рикошета от песка мяч попал в штангу.

Ближе к завершению тайма соперник подкрался еще ближе – штрафной с близкого расстояния был выполнен идеально – преимущество нашей команды снова стало минимальным. Через три минуты наших ребят спасла перекладина после элегантного опрокидывания вратаря. Второй тайм – динамичный, зрелищный и нервный – "пляжка" во всей красе!

Третий тайм начался с атак Украины – но все мимо ворот. Неруш отбил мяч после "бисиклеты" французского игрока, а после игрового столкновения травмированного Олега Сиренко под руки вывели из поля. Еще через несколько минут удар француза через себя почти с той же точки получился точным – 3:3! Гальские "петухи" уже с нами равны…

Через несколько минут Неруш не позволил французам выйти вперед. А наши вышли – еще один мощный удар от Андрея Пашко, и это уже 3:4. Однако через две минуты – пенальти в наши ворота, после которого счет снова стал ровным. А за минуту до финального свистка Иван Глуцкий заработал близкий штрафной, однако голкипер отбил и его, и добивание.

Бойня против "петуха" перешла в трехминутный экстра-тайм, где Франция впервые в этом драматическом матче вышла вперед, реализовав штрафной, благодаря чему завоевала путевку в следующий раунд. Украинское нашествие на ворота соперника не спасло. "Сине-желтые" сугубо по спортивному принципу не квалифицировались на чемпионат мира 2025, который состоится в следующем году на Сейшельских островах.

Европейская квалификация ЧМ-2025

1/8 финала. 9 октября

Франция – Украина 5:4

Согласно формату победители 1/8 будут разбиты на две группы по четыре команды. Путевку на чемпионат мира получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, Украина на групповом этапе дважды победила Норвегию (8:2, 6:2) и уступила Польше (1:8).