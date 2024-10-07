Шляпа надавал по шапке. Украина разгромно проиграла Польше в отборе к ЧМ-2025

Во втором поединке европейской квалификации к чемпионату мира 2025 сборная Украины под руководством Николая Костенко сенсационно уступила полякам, которых возглавляет опытный специалист Анджей Шляпа. Матч завершился поражением "сине-желтых" со счетом 1:8.

Обе сборные в первом туре хорошо размялись на норвежцах. Украина победила скандинавцев со счетом 8:2, Польша – 6:1. Выяснять победителя "трио" группы было суждено в очном противостоянии.

Начало матча – бенефис нашего соперника. Пославский отразил дальний удар от польского визави. Сразу же после вбрасывания аута нападающий "бело-красных" не попал в пустые ворота. Снова удар наносил вратарь соперников на третьей минуте – украинцев спасла стойка.

Первый момент украинцы вымучили на 5-й минуте – дальний удар слета от Левченко отразил голкипер. А потом страж польских ворот снова решился на удар – традиционный песчаный рикошет, благодаря которому поляки повели в счете. А через минуту Польша удвоила преимущество – несложный удар, но снова песчаная измена в виде рикошета. Перед первым перерывом "бело-красные" забили еще и с пенальти, а затем Клепец заклепал "бисиклетой" – 0:4.

Второй тайм украинцы начали ударом в перекладину. Поляки умудрились не забить, выходя втроем на нашего вратаря, но потом воспользовались ошибкой защиты и отличились в пустых воротах – 0:5!

Игра не шла вообще: нехватка в передачах и ударах, простые ошибки, отсутствие агрессии и остроты. А поляки за минуту до второго перерыва забили и в шестой раз. После удара со штрафного мяч в ворота снова подправил песчаный бугорец.

И только в начале третьей 12-минутки Украина забила гол престижа – капитану Олегу Зборовскому удался результативный удар в падении через себя. Но прибавить и отыграть несколько голов украинцы не смогли.

Польша снова забила с пенальти, а за минуту до завершения матча поставила громкую финальную точку – 1:8. Непонятное поражение и ледяной душ для украинской сборной в горячей Андалузии…

Европейская квалификация к ЧМ-2025

2-й тур. Кадис, Испания

Украина – Польша – 1:8

Несмотря на поражение, сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-квалифая со второго места. Соперник определится завтра, 8 октября. Согласно формату, победителей 1/8 разделят на два квартета. Путевки на чемпионат мира получат по две лучшие команды.