Голланд не спас. Украина разбила Норвегию в первом матче отбора к ЧМ-2025

В дебютном поединке Евро отбора в чемпионат мира украинцы победили норвежцев со счетом 8:2.

"Сине-желтые" повели в счете уже на 20-й секунде! Андрей Пашко ударом головой запер навес с углового на дальнюю стойку.

Через несколько минут Олег Сиренко вложил на песок защитника и классно опрокинул вратаря - 2:0.

Вскоре Игорь Левченко левой в падении вколотил мяч под дальнюю штангу. Далее забивали Глуцкий и Зборовский. Норвежцы смогли на первый гол только после пяти пропущенных. А потом Левченко оформил дубль – со штрафного забил шестой! Еще до матча было ощущение, что Украина легко справится со скандинавами, но чтобы так быстро…

Во втором тайме Голланд пробил со штрафного в поперечину. Украинцы играли слишком уверенно, Голланд создал еще несколько возможностей, но спасал Роман Пазенко. За 4 минуты до перерыва Зборовский украсил безголевой тайм зрелищной бисиклетой из центра поля - 7-1. Кстати, он забивал норвежцам еще 10 лет назад – тогда Украина одолела нынешнего соперника 7:1.

"Норги" имели хорошую возможность забить второй раз - Роман Пазенко отбил пенальти! Но в конце периода красные забили над зрелищный гол – в ощупь, воздухом прошли чуть ли не всю половину поля и завершили атаку голевым ударом той же "бисиклетой".

В третьей 12-минутке отличился голкипер Андрей Неруш - левой вколотил мяч в ворота со своей половины поля – 8:2!

Украина стартует в отборе уверенно, убедительно и спокойно.

Кадис, Испания

Европейская квалификация к ЧМ-2025

Украина – Норвегия 8:2

Следующий поединок в рамках группового этапа команда Николая Костенко сыграет 7 октября против сборной Польши.