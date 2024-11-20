Команда NCAA усилила ростер украинской баскетболисткой

Украинская баскетболистка Дарья Бирюк будет играть за команду NCAA Огайо Стейт.

Об этом сообщила клубная пресс-служба.

О ее переходе давно ходили слухи, но теперь удалось согласовать все детали. Теперь украинка сможет играть за университет.

"Мы очень рады добавить Дашу в нашу программу. Она отличный игрок, который немедленно повлияет на нашу способность забивать мячи из-за дуги", - цитирует Кевина Макгаффа, главного тренера женской команды Огайо Стейт, издание Buckeyesports.com.

18-летняя украинка три сезона подряд защищала цвета школы Уэбб Скул из штата Теннеси.

𝓞𝓯𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵𝓵𝔂 𝓼𝓲𝓰𝓷𝓮𝓭 ✍️



From Ukraine ➡️ United States, we got another addition to THE program 🌰



Buckeye Nation, welcome Daria ‘Dasha’ Biriuk‼️@biriuk_daria | #GoBucks pic.twitter.com/vFLPUnJ4IX — Ohio State Women’s Basketball (@OhioStateWBB) November 18, 2024

Напомним, в NCAA играет еще одна перспективная украинка Екатерина Коваль, уже успевшая получить несколько наград .