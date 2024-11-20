Команда NCAA усилила ростер украинской баскетболисткой
Дар'я Бірюк
x.com/OhioStateWBB
Украинская баскетболистка Дарья Бирюк будет играть за команду NCAA Огайо Стейт.
Об этом сообщила клубная пресс-служба.
О ее переходе давно ходили слухи, но теперь удалось согласовать все детали. Теперь украинка сможет играть за университет.
"Мы очень рады добавить Дашу в нашу программу. Она отличный игрок, который немедленно повлияет на нашу способность забивать мячи из-за дуги", - цитирует Кевина Макгаффа, главного тренера женской команды Огайо Стейт, издание Buckeyesports.com.
18-летняя украинка три сезона подряд защищала цвета школы Уэбб Скул из штата Теннеси.
Напомним, в NCAA играет еще одна перспективная украинка Екатерина Коваль, уже успевшая получить несколько наград .