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Украинка Коваль получила две награды за свои выступления в NCAA

Руслан Травкін — 20 ноября 2024, 07:11
Украинка Коваль получила две награды за свои выступления в NCAA
Катерина Коваль
Instagram Notre Dame Women’s Basketball

Украинская баскетболистка Екатерина Коваль, играющая за Нотр Дам в студенческой лиге NCAA (National Collegiate Athletics Association), признана лучшей первокурсницей своей конференции. Также она стала новичком недели по версии USBWA (United States Basketball Writers Association)

Об этом сообщила пресс-служба женской команды университета.

На прошлой неделе Екатерина за два матча в общей сложности набрала 25 очков, сделала 35 подборов и 13 блок-шотов.

Украинка за 4 игры сумела 22 раза заблокировать броски соперниц, что является лучшим показателем по всей NCAA. Екатерина реализует 55% бросков с игры – это лучший показатель среди первокурсников.

Напомним, ранее Коваль повторила показатели звездного бигмена Лейкерса.

NCAA баскетбол Катерина Коваль

Катерина Коваль

Украинка Коваль повторила показатели звездного баскетболиста Лейкерс

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