Украинка Коваль получила две награды за свои выступления в NCAA

Украинская баскетболистка Екатерина Коваль, играющая за Нотр Дам в студенческой лиге NCAA (National Collegiate Athletics Association), признана лучшей первокурсницей своей конференции. Также она стала новичком недели по версии USBWA (United States Basketball Writers Association)

Об этом сообщила пресс-служба женской команды университета.

На прошлой неделе Екатерина за два матча в общей сложности набрала 25 очков, сделала 35 подборов и 13 блок-шотов.

Украинка за 4 игры сумела 22 раза заблокировать броски соперниц, что является лучшим показателем по всей NCAA. Екатерина реализует 55% бросков с игры – это лучший показатель среди первокурсников.

making headlines 👀@kate_koval13 has been named @USBWA Freshman of the Week pic.twitter.com/KDFSYRi2H2 — Notre Dame Women's Basketball (@ndwbb) November 19, 2024

making a statement @kate_koval13 has been named @accwbb Co-Rookie of the Week pic.twitter.com/nDQBP4eOWf — Notre Dame Women's Basketball (@ndwbb) November 18, 2024

Напомним, ранее Коваль повторила показатели звездного бигмена Лейкерса.