Украинка Коваль получила две награды за свои выступления в NCAA
Катерина Коваль
Instagram Notre Dame Women’s Basketball
Украинская баскетболистка Екатерина Коваль, играющая за Нотр Дам в студенческой лиге NCAA (National Collegiate Athletics Association), признана лучшей первокурсницей своей конференции. Также она стала новичком недели по версии USBWA (United States Basketball Writers Association)
Об этом сообщила пресс-служба женской команды университета.
На прошлой неделе Екатерина за два матча в общей сложности набрала 25 очков, сделала 35 подборов и 13 блок-шотов.
Украинка за 4 игры сумела 22 раза заблокировать броски соперниц, что является лучшим показателем по всей NCAA. Екатерина реализует 55% бросков с игры – это лучший показатель среди первокурсников.
Напомним, ранее Коваль повторила показатели звездного бигмена Лейкерса.