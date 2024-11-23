Украина проиграла третий матч в отборе Евробаскета-2025, уступив Израилю

В субботу, 23 ноября, в Риге сборная Украины по баскетболу продолжила участие в отборе Евробаскета-2025.

Проиграв перед этим стартовые два тура, команда Виталия Степановского готовилась к двум подряд встречам с Израилем.

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И в первой половине первой игры "желто-синие" ничем не уступали своему оппоненту, благодаря чему на большой перерыв команды ушли при преимуществе украинцев в одно очко.

Артем Пустовой выдал отличный матч, став лучшим игроком сборной Украины. В свои 32 года он провел на площадке больше всех времени. И это сказалось в третьей четверти, которая была вчистую проиграна 18:29.

К сожалению, четвертая 10-минутка не подарила ничего положительного: "сине-белые" увеличили свое преимущество и одержали победу.

Самым результативным игроком встречи стал Пустовой, набравший 23 очка и 5 подборов, реализовав 9 из 16 бросков с игры.

Евробаскет-2025, квалификация

3 тур, 23 ноября

Украина – Израиль 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)

Украина: Пустовой (23 + 5 подборов), Ковляр (15), Близнюк (9 + 5 подборов), Сидоров (8), Бобров (4), Войналович (4), Конев (4), Липовый (3), Санон ( 3), Ткаченко (0).

Израиль: Мадар (21 + 7 передач), Гинат (18 + 8 подборов), Кэррингтон (18), Соркин (13 + 10 подборов), Залмансон (7), Блайзер (3), Тимор (3), Сараф (3) , Ариэль (0), Зоосман (0), Сегев (0).

Украина осталась на последнем месте группы А, имея всего три очка.

25 ноября подопечные Степановского проведут выездную игру с Израилем.

Напомним, что в первых двух турах Украина проиграла Словении (73:87) и Португалии (77:79).